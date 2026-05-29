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NBA／20歲哈波季後賽累積223分！ 紀錄僅輸泰托姆、赫洛、魔術強森

聯合新聞網／ 綜合外電報導
菜鳥後衛哈波整個季後賽表現優異。 路透社
菜鳥後衛哈波整個季後賽表現優異。 路透社

馬刺在西區冠軍賽第6戰成功將系列賽逼進搶七，除了溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與卡瑟爾（Stephon Castle）扛起核心角色外，替補出發的菜鳥後衛哈波（Dylan Harper）也成為關鍵奇兵。

哈波替補出賽22分鐘，9投6中、三分球3投2中、罰球4罰全中，繳出18分、6籃板、4助攻的高效率表現，得分甚至比雷霆5名先發球員都還高。他成為繼2018年米契爾（Donovan Mitchell）之後，在西區季後賽單場得分最高的新秀球。

此外，哈波本季季後賽累積得分已來到223分，根據數據統計，歷史上只有3位20歲或20歲以下的年輕球員能在單一季後賽累積得分比哈波還要多，分別是泰托姆（Jayson Tatum）的351分、赫洛（Tyler Herro）的336分、魔術強森（Magic Johnson）的293分。

美媒也整理史上菜鳥替補出賽、季後賽單場至少15分場次排行榜，赫洛以8場居首，東尼（Andrew Toney）7場排名第2，哈波目前已累積6場，與名人堂傳奇球星巴克利（Charles Barkley）並列。

對於哈波的表現，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）給予高度肯定，認為只要這名年輕後衛能保持專注與侵略性，就能展現非常高的比賽影響力。

強森表示：「當他精神高度集中，而且極具侵略性時，他表現得相當出色。他天賦異稟，擁有實現任何目標的潛力。只要他頭腦清楚，就能打出精彩比賽。」

溫班亞瑪也對哈波讚譽有加，「他一如既往地令人印象深刻。在球員真正經歷過這種比賽以前，你永遠不知道他們會有什麼反應。看到他天生就適合這種比賽，真的很棒。」

球齡僅大一屆的學長卡瑟爾則認為，哈波只要帶著自信出手，就能展現同齡球員少見的成熟度與破壞力。

卡瑟爾表示：「當他充滿自信地打球時，我認為他這個年齡層沒有任何人能有那樣的水準。他整年都是我們團隊非常重要的一部分，我們需要他。當他那樣打球時，我們就很難被擊敗。」

哈波表示歷經上一場比賽後，隊友不斷給自己信心，要他「做真正的自己」，隨時保持進攻姿態。「我覺得今天我在上場之後確實做到了這一點。」

面對即將到來的生涯首次搶七，哈波形容那將是「傳奇」時刻。他表示，NBA歷史上有太多經典搶七大戰，而現在馬刺也有機會成為其中一部分。

「歷史上有很多傳奇般的搶七大戰，我們想成為其中的一部分，也想成為搶七歷史的一部分。」哈波說，「我們一定會全力以赴，無論結果如何，我們都會拚盡全力。」

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