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NBA／「搶6苦手」！SGA正負值-28平MVP尷尬紀錄 罰球命中多過進球惹議

聯合新聞網／ 綜合外電報導
例行賽場場破20分的亞歷山大，這輪系列賽面對馬刺已經有2場得分低於20分。 路透社
例行賽場場破20分的亞歷山大，這輪系列賽面對馬刺已經有2場得分低於20分。 路透社

雷霆原本距離重返NBA總冠軍賽只差一步，但在西區冠軍賽第6戰，兩屆年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）卻未能挺身而出。雷霆在客場遭馬刺痛擊，以91比118慘敗，系列賽被扳成3比3平手，雙方將回到奧克拉荷馬進行生死第7戰。

在這場有機會關門晉級的比賽中，亞歷山大表現大失水準。他出賽28分鐘，18投僅6中，三分球5投0中，罰球3罰3中，只得到15分、1籃板、4助攻，另有2次失誤，正負值-28為全場最低。這也是他本季季後賽單場最低得分。

根據數據統計，亞歷山大上一次在季後賽單場得分15分或更低，已經是去年西區冠軍賽對灰狼第3戰，當時他僅拿下14分。更值得注意的是，亞歷山大本季例行賽82場比賽全部至少攻下20分，但面對馬刺這輪系列賽，已經有2場得分低於20分，顯示馬刺防守確實有效壓制他的進攻節奏。

另一方面，亞歷山大此役正負值來到難堪的-28，追平安比德（Joel Embiid）2023年紀錄，並列自1997年採取逐球數據時代以來，年度MVP在有機會終結系列賽的比賽中最低正負值。

亞歷山大外線手感同樣陷入低迷，第6戰三分球5投盡墨，整個西區冠軍賽至今三分球23投僅6中，命中率只有26.1%。而本季季後賽至今，他的罰球命中數為123球，甚至比投籃命中數120球還多，也讓外界對他進攻方式與製造犯規能力的討論持續升溫。

更尷尬的是，亞歷山大延續過往生涯季後賽第6戰「苦手」戰績，加上這場慘敗，他在第6戰的戰績已經來到1勝5敗。

賽後談到自己面對馬刺防守的低迷表現，亞歷山大坦言「老實說，我不太確定。我出手的很多球，都是以前投過無數次的球。感覺其實很好，但顯然結果並不好。」

他也坦承，馬刺從比賽一開始就展現更強烈的侵略性。

「他們今晚從頭到尾都是主動進攻的一方。他們比我們更努力，命中更多投籃，也更有侵略性，一直處於攻擊模式，而我們始終很被動。」亞歷山大說。

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