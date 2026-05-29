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NBA／穿長袍入場還剃光頭展決心 溫班亞瑪將向前輩請益搶七經驗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪（Victor Wembanyama）觸底反彈拿下28分，將系列賽帶進搶七。 路透通
溫班亞瑪（Victor Wembanyama）觸底反彈拿下28分，將系列賽帶進搶七。 路透通

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馬刺今天在西區冠軍賽第六戰，靠著溫班亞瑪Victor Wembanyama）觸底反彈拿下28分的表現，以27分差距將系列賽帶入搶七大戰，談到將經歷生涯首度的搶七大戰，溫班亞瑪賽後也透露，將向身邊老大哥們尋求關於搶七大戰的建議與經驗分享。

溫班亞瑪在西區決賽第五場比賽遭到雷霆強力封鎖，單場15次出手僅命中4球後，今天的第六戰則是觸底反彈，在上半場就攻下22分，其中包括投進4記三分球，成為馬刺在上半場就建立領先優勢的關鍵。

溫班亞瑪賽前穿著綠色長袍進入球場。截圖自馬刺官方X
溫班亞瑪賽前穿著綠色長袍進入球場。截圖自馬刺官方X

談到今天賽前穿著綠色長袍進入球場，溫班亞瑪也解釋，並沒有太多含義，純粹是要慶祝伊斯蘭的古爾邦節，但隊友哈波則表示，「當我們看到他穿那套服裝進來時，我們就預測到今天會發生什麼事情。」

對於今天幫助馬刺在背水一戰的情況下大勝衛冕軍雷霆，包括在第三節領軍打出一波20：0的攻勢奠定勝基，溫班亞瑪也將功勞歸給團隊每一位球員，「今天我們替補球員的表現是非常棒的，真的是從球隊第1人到第15人都發揮了作用。其中哈波的表現令人印象深刻，他似乎天生就是適合打這樣的比賽，這真的太棒了。」

而馬刺與雷霆也將在後天於雷霆主場進行搶七大戰，這同時也是溫班亞瑪與不少馬刺年輕球員生涯首度進行搶七大戰，他也說：「首先我需要與那些有搶七經驗的人溝通，不管是我們隊上的球員、工作人員，還是那些老大哥們，我身邊有很多這樣具有經驗的人。」

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