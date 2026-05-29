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NBA／霸氣喊「我們比雷霆更強」 21歲卡瑟爾全能紀錄超越Kobe

聯合新聞網／ 綜合外電報導
San Antonio Spurs guard Stephon Castle (5) shoots against the Oklahoma City Thunder in the first half of Game 6 in the Western Conference finals NBA basketball playoffs series, Thursday, May 28, 2026, in San Antonio. (AP Photo/David J. Phillip) 美國聯合通訊社
San Antonio Spurs guard Stephon Castle (5) shoots against the Oklahoma City Thunder in the first half of Game 6 in the Western Conference finals NBA basketball playoffs series, Thursday, May 28, 2026, in San Antonio. (AP Photo/David J. Phillip) 美國聯合通訊社

馬刺在西區冠軍賽第6戰成功延續賽季生命，將系列賽逼進第7戰，除了溫班亞瑪（Victor Wembanyama）再度打出關鍵表現外，年輕後衛卡瑟爾（Stephon Castle）同樣扮演重要角色。他此役先發出賽32分鐘，10投5中、罰球8罰7中，繳出17分、9助攻、5籃板、1抄截，攻守兩端都展現十足侵略性。

隨著此戰送出9次助攻，卡瑟爾生涯季後賽總助攻數正式達到100次。年僅21歲又208天的他，也成為NBA史上第3年輕達成季後賽100助攻里程碑的球員，排在他前面的只有魔術強森（Magic Johnson）與前輩帕克（Tony Parker）。

除此之外，卡瑟爾在22歲之前已經累積8次在季後賽至少15分5籃板5助攻，在所有後衛中超越布萊恩（Kobe Bryant）7次，僅次於魔術強森的11次。

賽後談到馬刺成功將系列賽拖進搶七，卡瑟爾展現強烈信心，直言全隊一直相信有能力擊敗衛冕軍雷霆。

卡瑟爾表示：「我們全隊都認為，我們比這支球隊更強。作為一個團隊，我們很清楚這場比賽是必須贏下來的比賽。我一直覺得，以整體實力來說，我們就是比雷霆更好，而現在我們爭取到了回到奧克拉荷馬打第7戰的機會。」

離場時，卡瑟爾也難掩興奮心情，對著鏡頭喊話：「距離總冠軍賽只剩下48分鐘的戰鬥了，這就是我們從小到大一直夢寐以求的時刻。」

在攻守兩端持續利用本身身體條件和體能優勢不斷壓迫對手，是卡瑟爾的拿手好戲，但他也坦言，自己仍有不少可以修正的地方，尤其是失誤控制部分。他認為，雷霆雖然擅長施壓，但自己許多失誤其實並非完全來自對手壓迫，而是本身可以避免的錯誤。

「我認為我的很多失誤都是不必要的。我知道他們喜歡施加很大壓力，但我不覺得我的很多失誤是因為他們的壓力造成的，我覺得那是我自己造成的。」卡瑟爾說。

卡瑟爾在系列賽前兩戰一共出現20次失誤，不過隨著福克斯（De'Aaron Fox）回歸，在持球和防守壓力減輕的情況下，接下來4場比賽卡瑟爾只出現6次失誤，明顯看出他的成長。

卡瑟爾也提到，當馬刺能強化防守，減少失誤發生，藉此創造攻守轉換的快速打擊節奏，比賽相對就會變得更清晰。

「面對逆境時，當我們像今天這樣帶著絕望感去拚，我們反而最有信心。」卡瑟爾說道。

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