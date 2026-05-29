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NBA／溫班亞瑪展現侵略性逼出搶七 讚賞替補陣容表現出色

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪帶領馬刺逼出搶七。 路透
溫班亞瑪帶領馬刺逼出搶七。 路透

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面對輸球就淘汰的絕境，馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）很清楚第6戰需要什麼樣的態度。這位法國天才從開賽就展現侵略性，不僅率先點燃球隊外線火力，也帶動馬刺上半場轟進11記三分球，創下隊史季後賽任一上半場最多三分球紀錄。

在終場前5分15秒，Frost Bank Center現場19066名球迷高喊「馬刺7戰晉級！」而馬刺也確實以這場勝利將西區冠軍賽扳成3比3平手，成功把系列賽帶回奧克拉荷馬，雙方將在台灣時間周日進行最終搶7大戰。

根據統計，這將會是2000年之後西區冠軍賽第5次搶七大戰。前面4次搶七大戰勇士和湖人各佔2次，湖人在2000年、2002年分別擊敗拓荒者和國王，最終都奪下總冠軍；至於勇士則是在2016年和2018年擊敗雷霆、火箭。

溫班亞瑪上半場火力全開，前兩節16投9中攻下22分，已經超越他第5戰全場20分與15次出手的數據，且命中4記三分球。他攻下全隊最高28分，外加10籃板2抄截3阻攻2助攻。

根據ESPN統計，溫班亞瑪西區冠軍賽前6戰每場都至少攻下20分並送出多次阻攻，追平「非洲天王」歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）在1995年創下的紀錄。

這也是溫班亞瑪本季季後賽第5次單一半場至少攻下20分，成為自1998年以來，馬刺球員單一季後賽最多20分半場紀錄。過去名人堂大前鋒鄧肯（Tim Duncan）曾在2003年與2006年季後賽各完成4次。

另一方面，溫班亞瑪在今年季後賽已經累積8次至少25分2阻攻，超越鄧肯在2005-06年賽季創下的隊史紀錄；而他23歲之前就在季後賽累積5次至少20分10籃板3阻攻的數據，更是高居史上第一。

溫班亞瑪開局爆發也讓整支馬刺氣勢全面升溫，甚至在他第三節休息期間，球隊仍打出11比0攻勢，將領先擴大到21分。隨後馬刺更完成一波20比0猛烈攻勢，這也是雷霆自搬遷至奧克拉荷馬後，季後賽單場被對手打出的最大攻勢。

賽後溫班亞瑪也稱讚替補陣容的表現，「今晚我們替補席的表現非常棒，真的是從第1人到第15人都發揮作用。」

面對生涯首次的搶七大戰，溫班亞瑪也透露會先跟有經驗的前輩溝通。「首先是與那些有搶七經驗的人溝通，不管是我們球隊裡面的或是工作人員，還是外面的人，我們有很多這樣的人在身邊。」

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