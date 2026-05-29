NBA／溫班亞瑪觸底反彈飆28分 馬刺大勝雷霆27分逼出搶七

在西區冠軍賽第5戰進攻遭到雷霆隊強力封鎖後，馬刺隊今天回到主場再次反彈，尤其是當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上半場就狂轟22分，帶領馬刺取得雙位數領先，下半場馬刺更是靠著防守讓雷霆進攻窒礙難行，並將領先差距擴大到20分以上，最終馬刺就以118：91再次扳平戰局，雙方也將回到奧克拉荷馬市進行搶七大戰。

雷霆在前一場「天王山之戰」，靠著成功封鎖馬刺溫班亞瑪，讓他全場15次出手僅命中4球後，以13分差距收下勝利，系列賽也取得3：2搶先聽牌。

不過前一場挫敗後神隱、未受訪，並遭到聯盟口頭警告的溫班亞瑪，隨即在今天重整旗鼓，並且一改前一場不斷衝擊禁區的做法，將攻勢由外而內，上半場個人三分球8投4中，在前兩節就攻下22分，加上從板凳出發的哈波（Dylan Harper）今天也是手感火燙，上半場三分球出手3次命中2球拿下12分，馬刺在上半場就合力轟進11記三分球，並以60：53領先雷霆。

第三節馬刺持續在防守端加壓，從該節8分半鐘開始到倒數1分半鐘，雷霆讓馬刺一分未得，拉出一波20：0的攻勢，打得雷霆毫無招架之力，前三節打完馬刺也取得高達26分領先優勢。 在勝負提前底定的情況下，末節兩隊也將主力球員陸續換下場，最終馬刺就以27分差距再度將系列賽扳平，雙方也將在後天於雷霆主場進行搶七大戰。

馬刺今天以溫班亞瑪拿下28分、10籃板、3阻攻最佳，哈波18分，卡瑟爾（Stephon Castle）17分、9助攻。至於雷霆則以亞歷山大亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下15分全隊最高，前一場表現亮眼的麥肯（Jared McCain）13分。