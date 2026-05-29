NBA／湖人續約里夫斯現變數？籃網握薪資空間伺機搶人 新合約近2億

洛杉磯湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）原本被外界普遍認為將在今年休賽季續留湖人，不過根據《ESPN》報導，布魯克林籃網可能成為值得關注的競爭者，為這位人氣後衛的未來增添變數。

報導指出，籃網目前擁有足夠薪資空間，可直接追逐頂薪等級球員，加上球隊並不掌握2027年的首輪選秀權，管理層可能傾向加快重建腳步，因此不排除在自由市場積極出手補強，而里夫斯正是潛在目標之一。

聯盟內部普遍認為，里夫斯下一份合約的行情將接近5年2億美元，而非最高可達的5年2.39億美元。即便如此，這仍將是一紙超級大約。

一名東區球探受訪時表示：「如果他新合約第一年的薪資是3000萬美元開頭，而不是4000萬美元開頭，我會非常意外。不過湖人必須留下他，而且從各方面消息來看，他也想留在洛杉磯，所以我認為雙方最後還是會找到解決方案。」

里夫斯本季在受小腿拉傷影響前，一度打出生涯最佳表現，51場比賽平均上場34.5分鐘，可貢獻23.3分、4.7籃板和5.5助攻，不僅成為湖人後場核心之一，也曾被視為全明星熱門候選人。

事實上，里夫斯近年被認為是聯盟最超值合約之一。他在2023年休賽季與湖人簽下4年5380萬美元合約，遠低於許多同級球員身價，但隨著近兩季持續進步，市場價值早已不可同日而語。

目前湖人正圍繞唐西奇（Luka Doncic）打造未來陣容，而里夫斯與唐西奇的後場搭檔也被視為球隊重要藍圖之一。因此即使籃網有能力開出高額報價，外界仍普遍認為湖人將全力留下這名27歲後衛。