NBA／尼克總冠軍賽前夕傳噩耗 中鋒羅賓森右小指骨折歸期未定

暌違27年再度殺進總冠軍賽的老牌勁旅尼克，在系列賽開打前夕卻遭遇沉重打擊，禁區悍將羅賓森（Mitchell Robinson）在備戰期間不慎遭遇右小指骨折傷勢，目前球團尚未給出具體的復出時間表，無疑是為尼克即將到來的爭冠之路蒙上一層陰影。

尼克在東區冠軍賽展現壓倒性實力橫掃騎士後，在季後賽拉出一波11連勝，並將靜待馬刺與雷霆系列賽勝方出爐，而這段期間尼克也積極準備自1999年以來的首度總冠軍賽。其中羅賓森在東區決賽關門戰中出賽18分鐘，高效繳出8分、10籃板的稱職表現，是球隊鞏固制空權的關鍵藍領，本季例行賽他場均也能貢獻5.7分、8.8籃板及1.2次阻攻。

總冠軍賽預計於台灣時間下周四點燃戰火，尼克在將面對擁有頂級內線馬刺或是雷霆的情況下，羅賓森的突然缺陣，將極大程度考驗教練團的禁區調度與板凳深度。