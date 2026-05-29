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NBA／僅有灰熊投反對票 防擺爛「3-2-1」樂透新制2027年上路

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
NBA主席席佛。(歐新社)
NBA主席席佛。(歐新社)

為了徹底根除聯盟多年來備受詬病的「惡意擺爛」歪風，NBA董事會於今天以29：1的壓倒性票數，通過選秀抽籤制度的重大改革，這項被稱為「3-2-1樂透制」的新版方案預計將於2027年選秀會正式上路，屆時樂透球隊將從現行的14隊擴編至16隊，連東西區的季後賽第8種子也將被納入抽籤範圍。

過去幾年部分球隊為了在選秀會中爭奪頂級新秀，不惜在例行賽尾聲毫無底線的輸球，嚴重影響賽事精彩度與公信力。對此，NBA主席席佛（Adam Silver）早在3月就撂下狠話，強調擺爛問題攸關聯盟的誠信與商業核心，絕對會祭出鐵腕修正。

新制度的最大焦點在於將中籤機率徹底壓低，過往戰績最差、享有最高狀元籤機率的「爐主」球隊，在新制下反而只能拿到2顆抽籤球；反觀戰績倒數第4至第10名的球隊，每隊能獲得3顆抽籤球，此舉不僅降低了墊底球隊奪下狀元籤的概率，更將最差球隊的保底順位直接推到第12順位，讓「爭冠無望、擺爛有利」的畸形生態不再成為誘因。

此外，新制也增設防壟斷條款，規定球隊不得連續兩年抽中狀元籤，這意味著今年剛拿到狀元籤的巫師，明年將無緣號號籤；同時，任何球隊也不得連續三年獲得前5順位籤。這項改革方案預計執行至2029年，屆時將視成效決定是否延續，而本次投票中，全聯盟僅有灰熊投下唯一的反對票。

2026世足賽要來了

NBA 灰熊 席佛 NBA季後賽

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