NBA／尼克隊闖進總冠軍賽 川普要在紐約看球

紐約尼克隊時隔27年後再次打入NBA總決賽，川普總統27日表示，他可能會前往紐約麥迪遜廣場花園球場(Madison Square Garden)觀看家鄉球隊打總決賽。據報導，尼克隊的總決賽門票一票難求，部分球票已被炒至天價；而在賽事期間的公共交通服務，也將成為紐約球迷的「幸福煩惱」。

川普27日受訪時表示，他日前本想前往觀看尼克隊的在東區決賽的第五戰，結果尼克隊前四場均橫掃對手克里夫蘭騎士隊，七戰四勝就沒有第五場比賽了。他同時表示，他會在紐約看一場總決賽，尼克隊投資人多蘭(James Dolan)也已向他發出了邀請。不過川普沒有透露自己將會在哪場比賽中出現在麥迪遜廣場花園。川普在紐約市出生成長，據「紐約時報」報導，他說自己是尼克隊的長期球迷。

本年度NBA總決賽從6月3日(周三)開始，前四場比賽分別為6月3、5、8、10日，其中前兩場比賽尼克隊將遠赴客場，6月8日(周一)和10日(周三)回到主場。此外，6月16日(周二)的第六場比賽又將回到紐約開打，但如果此前雙方已決出勝負，則將不再有這場比賽。

6月16日可能舉行的NBA這場比賽，將與紐約/新澤西賽區的世界盃小組賽撞期，其中足球賽將在當日下午3時開賽、籃球賽將在晚8時30分開賽。這意味著，從新澤西方向前往麥迪遜廣場花園的尼克隊球迷，與足球賽後散場的人流相互疊加。

根據此前的世界盃運輸計畫，足球賽結束後三小時內，從新州席卡克斯轉運站(Secaucus)開往紐約賓州車站(Penn Station)的火車僅允許持票球迷乘坐，包括尼克隊球迷在內的其他乘客將在此期間被迫從紐瓦克轉乘PATH捷運前往紐約。負責鐵路運營的新澤西運輸局(NJ Transit)方面表示，不會為尼克隊的比賽而更改既定運輸計畫。當日NBA賽前，從新澤西直達紐約的末班列車將分別於下午5時08分和5時23分分別從紐瓦克的寬街車站(Newark Broad Street)和賓州車站(Newark Penn Station)發出。

此外，根據NBA的票務計畫，總決賽球票26日起預售，原始票價從2000元至6000元不等，但在二手平台上，部分預售票已被炒高至8萬5000元。截至發稿時，總決賽球票正式開售時間尚未公布。

紐約尼克隊睽違多年闖進2026年NBA總決賽，川普表示希望前往麥迪遜廣場花園為家鄉球隊助威，而普通球迷的觀賽交通則可能與同期舉行的世界盃相衝突。(路透)