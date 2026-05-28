NBA／靈感來自MLB電子好球帶 席佛：將推AI裁判接管客觀判決

NBA聯盟近年來不斷擴大重播與科技輔助判決的使用狀況，聯盟主席席佛（Adam Silver）在今天就預告，將全面升級的「AI錄影重播」科技，將把客觀判罰權力從裁判手中拿回，這無疑將對未來聯盟的執法生態帶來核彈級的改變。

席佛在今天受訪時提到，大聯盟（MLB）電子好球帶系統所使用的「鷹眼」技術，正是讓聯盟考慮將出界球等「客觀判決」交由科技處理的靈感來源，「那些判罰未來將由配備環繞球場攝影機的AI自動化系統來完成，這將把所有所謂的『客觀判罰』從裁判手中拿走。」

過去幾季，無論是教練挑戰還是繁瑣的出界球檢視，往往讓比賽節奏分崩離析，未來在AI系統的強力介入下，出界球等客觀事實判定將迎來「秒級」的即時自動化判決，席佛說：「就像系統直接判定『比賽繼續，馬刺隊發界外球』，你直接前進，再也不用為了這些判罰動用教練挑戰。」

聯盟計畫在2026-27賽季前，將錄影重播技術大刀闊斧地擴大應用，此舉不僅能保全裁判在場上的威信，並將更多專注力放在「主觀判定」的吹罰上，更能解決拖沓的看重播時間，解決飽受球迷詬病的比賽流暢度問題。

除了重播判罰的大躍進，席佛也點出場上的假摔問題，他指出，順勢倒地、誇大動作與刻意欺騙裁判的「真正假摔」有本質上的不同，「我認為有時候，即便我自己坐在觀眾席上看球，也會看到球員跌倒或對判決做出反應。但對我來說，只要他們沒有真的騙倒裁判，那就沒關係，這就像是『好吧，現在的球員都被教導要適度向裁判爭取哨音。』我是說，執法品質還能提高嗎？當然，我們一直在為此努力。」