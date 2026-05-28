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NBA／尼克暌違27年闖總冠軍賽 川普將親臨觀戰：他們煎熬太多年了

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
紐約尼克隊睽違多年闖進2026年NBA總決賽，川普表示希望前往麥迪遜廣場花園為家鄉球隊助威，而普通球迷的觀賽交通則可能與同期舉行的世界盃相衝突。（路透）
紐約尼克隊睽違多年闖進2026年NBA總決賽，川普表示希望前往麥迪遜廣場花園為家鄉球隊助威，而普通球迷的觀賽交通則可能與同期舉行的世界盃相衝突。（路透）

尼克今年季後賽高歌猛進，在東區冠軍賽以直落四橫掃騎士後，不僅強勢斬獲11連勝、寫下聯盟季後賽歷史級的淨勝分紀錄，更是自1999年後、暌違27年再度挺進NBA總冠軍賽，連美國總統川普（Donald Trump）都難擋魅力，今天親自證實已接受尼克隊老闆多蘭（James Dolan）的邀請，將親臨麥迪遜廣場花園觀看總冠軍賽。

川普過去雖頻繁現身超級盃、NCAA全國冠軍賽等指標性體育賽事，但這次若順利成行，他將成為美國歷史上首位在任內親臨NBA總冠軍賽現場的現任總統，他向媒體透露，原本他計畫進場觀看東區決賽的第五戰，未料尼克展現驚人宰制力，直接以4：0橫掃對手。

「我本來禮拜三就要去了，但他們實在解決得太快了。」川普不吝讚美尼克的驚人蛻變，「這真是一支偉大的球隊，他們贏下了所有比賽，陣中擁有很多優秀的球員。這真的很棒，尼克隊確實沉寂、煎熬了許多年。」

目前手握11連勝的尼克隊狀態熱得發燙，這期間總計淨勝對手高達262分，寫下NBA歷史（含例行賽與季後賽）最懸殊的11場比賽淨勝分紀錄。在歷史上也僅有1989年與2001年的湖人、以及2017年的勇士，曾帶著11連勝以上的氣勢殺進總冠軍賽。

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NBA 尼克 川普 NBA季後賽

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