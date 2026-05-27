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NBA／卡瑟爾抱怨裁判尺度不一！馬刺替補衝撞雷霆「糕點哥」引爭議

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆「糕點哥」麥肯（Jared McCain）。 美聯社
雷霆「糕點哥」麥肯（Jared McCain）。 美聯社

雷霆馬刺隊西區冠軍賽G5天王山之戰，裁判吹罰尺度再度成為比賽焦點。雷霆終場以127：114拿下勝利，取得系列賽聽牌。社群平台Ｘ有網友質疑馬刺球員在垃圾時間故意衝撞雷霆「糕點哥」麥肯（Jared McCain），引發球迷激烈討論。

本場比賽結束後，許多球迷質疑裁判偏袒雷霆，馬刺「城堡哥」卡瑟爾（Stephon Castle）抱怨，「我覺得他們的防守方式非常強硬，我們另一端卻沒得到同樣的身體對抗空間。」馬刺一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）則是拒絕受訪，根據規定可能受到聯盟罰款。

麥肯季中被76人隊交易至雷霆，時任76人總管莫雷（Daryl Morey）受訪時自信表示「賣在高點」。結果麥肯在西區冠軍賽爆發，莫雷的說法慘遭打臉，台灣球迷也為麥肯取諧音綽號「糕點哥」。

麥肯本場先發上陣，攻下20分，表現優異。比賽最後2分13秒雷霆領先14分，馬刺換下主力球員，有網友發現溫班亞瑪退場前和非主力球員普拉里（Mason Plumlee）和比永博（Bismack Biyombo）說悄悄話，隨後這兩人就對麥肯犯規。對於這個畫面，球迷看法兩極，有人則認為是蓄意傷人，有人認為是正常防守尺度。

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