NBA／溫班亞瑪遭重兵看防陷迷航 馬刺教頭喊話下戰需解放火力

西區決賽今天迎來最關鍵的「天王山之戰」，雷霆隊在主場靠著堅強的團隊防守，逼得馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場手感冰冷，15投僅4中、寫下季後賽生涯新低的27%命中率，在進攻端陷入迷航，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）也呼籲溫班亞瑪必須重拾侵略性。

馬刺前一場比賽成功限制雷霆攻勢，今天第五戰反倒受限於雷霆防守，尤其是禁區核心溫班亞瑪徹底陷入對手的防守泥淖，儘管靠著罰球12投全中，帳面進帳20分、6籃板與3阻攻，但在雷霆中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）與霍姆葛倫（Chet Holmgren）聯手鞏固禁區下，溫班亞瑪首節僅出手2次，上半場更只抓下1記籃板，團隊在第三節初一度落後達18分，外線5投0中的低迷手感，成為馬刺兵敗奧克拉荷馬市的致命傷。

賽後溫班亞瑪並未接受媒體訪問便離場，面對即將到來的第六戰背水一戰，強森強調球隊必須解放這位新世代巨星的進攻火力，「他必須出手超過15次，即使加上12次罰球，也絕對需要得超過20分才行。當我們處於優勢時，卻未能打得更成熟、更簡單，這才是需要修正的地方。」

卡瑟爾（Stephon Castle）則為溫班亞瑪緩頰，指出雷霆在防守端投入重兵看防，「對他來說確實很艱難，但他依然渴望做出正確的吹判、渴望贏球。身為我們隊上最好的球員，我們需要他保持侵略性，這才能為其他人拉開空間。」

雖然陷入聽牌劣勢，馬刺後場指揮官福克斯（De'Aaron Fox）透露，溫班亞瑪在落後18分時曾在板凳席發表一番慷慨激昂的演說，激勵全隊永不放棄。福克斯說：「我們都不希望球季在這周結束，你必須在被擊倒時展現反擊的意志，否則兩天後，我們的球季就宣告終結了。」