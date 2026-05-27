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NBA／哈登遭尼克迷嘲諷加入CBA！中國名將朱芳雨：可以聊

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登。 美聯社
哈登。 美聯社

「大鬍子」哈登James Harden）效力的騎士隊在東區決賽，慘遭尼克隊橫掃，哈登因季後賽再度「軟手」遭球迷嘲諷，賽後場外尼克球迷大玩迷因梗，說哈登下賽季將轉戰中國大陸CBA廣東宏遠隊，廣東隊總經理朱芳雨對此做出回應。

哈登曾效力火箭隊多年，因此在中國擁有極高人氣，曾造訪中國並開直播帶貨，承諾從NBA退休後，會在中國打一個賽季。

朱芳雨聽聞哈登被尼克球迷嘲諷加入廣東隊後，笑得合不攏嘴，他表示，「這個事可以聊。」

不過現年36歲的哈登目前仍具備NBA先發球員實力，本季出賽70場，平均得到23.6分8.0助攻4.8籃板，現階段要離開NBA的可能性不高。哈登合約還有1年4231萬美元的球員選項，是否會續留騎士，也是今年休賽季焦點。

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