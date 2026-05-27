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NBA／稱打出生涯最糟開局 SGA罰球創紀錄感謝隊友挺身而出

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞歷山大此役19投7中，雖然手感並非絕佳，但他頻頻撕裂防線，寫下季後賽生涯新高的17次罰球並命中16球。 歐新社
亞歷山大此役19投7中，雖然手感並非絕佳，但他頻頻撕裂防線，寫下季後賽生涯新高的17次罰球並命中16球。 歐新社

球員照片
Shai Gilgeous-Alexander
位置 後衛
得分 31.1
籃板 4.29
助攻 6.6
抄截 1.4

2025-2026賽季

西區決賽今天迎來關鍵的「天王山之戰」，前一場進攻受挫的衛冕軍雷霆，在主場展現強大的調整能力，靠著當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟下32分，加上卡盧索（Alex Caruso）與年輕後衛麥肯（Jared McCain）合砍42分的火力支援，系列賽搶先聽牌。

前一戰雷霆全場僅拿82分吞敗，但此役他們將進攻節奏撥亂反正，加上中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）發揮關鍵作用，將馬刺核心溫班亞瑪（Victor Wembanyama）外線與禁區破壞力壓制到15投僅4中，成為兩大贏球關鍵。

亞歷山大此役19投7中，雖然手感並非絕佳，但他頻頻撕裂防線，寫下季後賽生涯新高的17次罰球並命中16球。談到開局的掙扎，亞歷山大賽後坦言，「這可能是我籃球生涯裡最糟糕的開局，但球隊撐住了局面，讓我們一直留在比賽裡，這正說明了我們是一個從第1人到第15人都能站出來的團隊。」

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）也稱讚了年輕球員的韌性，認為球隊最棒的地方在於無論前一天經歷了什麼，隔天大家都能用最平穩的心態吸取教訓。亞歷山大也呼應教練的看法，強調面對第六戰，團隊始終專注於可控的細節，「你不能控制比賽結果，也不能控制投籃進或者不進。你唯一能控制的就是過程和準備工作。今晚，我們就是打出了屬於雷霆風格的籃球。」

雙方第六戰將移師馬刺主場進行，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）坦言，面對雷霆這種冠軍級別的對手，球隊必須在每個回合都展現更高的執行力。目前東區冠軍尼克已在總決賽守候，靜待西區雙雄廝殺後的最終贏家。

2026世足賽要來了

溫班亞瑪 卡盧索 馬刺 NBA季後賽

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