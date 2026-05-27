NBA／前馬刺球員說布朗森優於唐西奇 強調無球打法是分水嶺

尼克球星布朗森（Jalen Brunson）率領球隊睽違27年打進總冠軍賽，他與湖人後衛唐西奇（Luka Doncic）之間的比較話題也再次被提出，前馬刺後衛丹尼爾斯（Antonio Daniels）就直言，在季後賽球隊體系運作中，布朗森是名比唐西奇更出色球員。

丹尼爾斯在節目中表示，在強調團隊運作與無球跑動的季後賽裡，布朗森是更值得信賴的球員，他說：「我這樣選是因為布朗森無論持球或無球角色都可以勝任，當然唐西奇強的不可思議，得分與傳球能力都很優秀，但我還沒看過他在不持球的情況下打球。」

布朗森加入尼克後連續四年都帶隊至少打進季後賽第二輪，去年球季雖在東區決賽敗給溜馬，但今年以4：0橫掃騎士，成功闖進總冠軍賽，布朗森也屢屢在關鍵時刻有出色發揮，剛剛榮獲東區決賽最有價值球員。唐西奇也曾在2024年率獨行俠打進總冠軍賽，不過他因傷今年季後賽皆無法上場。