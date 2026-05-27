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NBA／WNBA冠軍教頭捍衛「矮個無法奪冠」觀點 但歡迎布朗森打臉

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
WNBA拉斯維加斯王牌的教練哈蒙認為小個子無法率隊奪冠，但歡迎東冠MVP布朗森證明她是錯的。 美國聯合通訊社
WNBA拉斯維加斯王牌的教練哈蒙認為小個子無法率隊奪冠，但歡迎東冠MVP布朗森證明她是錯的。 美國聯合通訊社

WNBA拉斯維加斯王牌的教練哈蒙（Becky Hammon）曾發表「小個子球員無法帶領球隊拿NBA總冠軍」的說法，儘管尼克隊今年在當家球星布朗森（Jalen Brunson）領軍下打進總冠軍賽，哈蒙仍維持個人觀點，但也歡迎布朗森用行動「打臉」。

哈蒙2023年12月上《ESPN》發表評論時就曾表示，如果尼克的最佳球員是身高僅188公分的布朗森，不可能贏得總冠軍，「如果你的最好球員那麼小隻，你不會贏。」

布朗森昨天率尼克擊敗騎士隊，不但完成4戰「橫掃」，且拉出季後賽11連勝，東區冠軍賽場均貢獻25.5分、7.8助攻的布朗森也獲得代表MVP的大鳥柏德獎盃（Larry Bird Trophy）。

儘管如此，哈蒙仍堅持看法，「我用經驗說話，艾佛森（Allen Iverson）拿到MVP，然後總決賽輸掉。我認為最好的兩支球隊或許都在西區，但我也可以被證明說錯。」她也強調，布朗森是一名優秀球員，放眼歷史層面也是優秀球員，「我不明白為何每個人都對此耿耿於懷，我兩年前就說過了。」

「我說過的話就是說過了，如果他證明我錯了，那就是我錯。」哈蒙說。

哈蒙過去4年已經3度率WNBA奪下WNBA總冠軍，她球員時期效力聖安東尼奧銀星隊，退役擔任教練後，2014到22年都在馬刺擔任傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）的助手，對NBA季後賽的偏好明顯，她直白說：「你們都知道我支持誰。」

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布朗森 WNBA 艾佛森 NBA季後賽

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