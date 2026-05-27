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NBA／騎士有望留住當家球星？ 美記曝米契爾想簽延長約

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士當家球星米契爾。 法新社
騎士當家球星米契爾。 法新社

儘管騎士再次於季後賽失望收場，但《ESPN》記者史皮爾斯（Marc J. Spears）表示，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）依舊希望續留球隊，同時有意願與球隊完成延長續約，準備再次帶隊挑戰總冠軍。

史皮爾斯透露，米契爾已明確表示自己渴望繼續效力騎士，史皮爾斯說：「米契爾告訴我希望自己仍在球隊未來藍圖中，他希望外界停止猜測，因為他已準備好談下一份合約了。」

米契爾明年球季的薪資為5010萬美元，他在今年休賽季有資格與騎士簽下四年2.77億美元的頂薪延長合約，假如等到明年球季結束後，則更可以簽下五年高達3.52億美元的超頂薪合約。

米契爾連續四年率領騎士打進季後賽，今年更是自2018年後首次闖入分區冠軍戰，也是騎士在「後詹姆斯（LeBron James）時期」以來最佳成績，不過東區決賽卻遭尼克4戰橫掃出局，讓米契爾再次備感挫折，但顯然他深知任務尚未完成，還想再次帶隊捲土重來。

2026世足賽開打倒數

NBA季後賽 騎士 尼克 Donovan Mitchell

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