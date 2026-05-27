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NBA／封鎖溫班亞瑪15投僅4中 麥肯G5再扮奇兵雷霆搶先聽牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷霆又找到封鎖溫班亞瑪的方法，讓他全場15次出僅命中4球，贏得G5天王山之戰搶先聽牌。 路透
雷霆又找到封鎖溫班亞瑪的方法，讓他全場15次出僅命中4球，贏得G5天王山之戰搶先聽牌。 路透

本場賽事

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球員照片
Shai Gilgeous-Alexander
位置 後衛
得分 31.1
籃板 4.29
助攻 6.6
抄截 1.4

2025-2026賽季

NBA西區冠軍賽第五戰，雷霆與馬刺今天進行「天王山之戰」，前一場比賽僅拿下82分輸球的雷霆，今天回到主場後找回進攻手感，尤其是從替補被拉上先發的麥肯（Jared McCain）全場進帳20分中有18分是在下半場拿下，搭配上亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的32分，最終雷霆就以127：114擊敗馬刺，取得3：2聽牌優勢。

上半場雷霆一哥亞歷山大就展現高超「買犯」功力，前兩節個人就獲得10次罰球機會且全數命中，個人拿下19分，加上霍姆葛倫（Chet Holmgren）與卡盧索（Alex Caruso）分別挹注12分與14分，幫助雷霆在上半場打完就以超過5成團隊命中率攻下69分，並取得11分領先。

至於馬刺上半場則以夏帕尼（Julian Champagnie）投進4記三分球拿下17分表現最佳，但其他先發球員卻受制於雷霆防守，福克斯（De'Aaron Fox）8次出手僅命中1球拿下2分，溫班亞瑪Victor Wembanyama）和卡瑟爾（Stephon Castle）合計11次出手僅命中4球，雖然合力拿下23分，但有14分都來自於罰球。

雷霆麥肯再次跳出來當奇兵，全場攻下20分，18分集中在下半場。 路透通訊社
雷霆麥肯再次跳出來當奇兵，全場攻下20分，18分集中在下半場。 路透通訊社

易籃後，雷霆又拉出一波9：0的攻勢，其中包括今天拉上先發的板凳暴徒麥肯完成一次神乎其技的背向拋投犯規進算，幫助雷霆一口氣將領先差距擴大到20分。該節麥肯可以說是火力全開，在前4分鐘一人就拿下9分，但馬刺也展現十足韌性，隨後靠著強森（Keldon Johnson）、卡瑟爾、瓦賽爾（Devin Vassell）的連續三顆三分球命中，讓雙方又回到8分差距。

儘管馬刺在下半場持續緊咬比分，但雷霆麥肯在進攻端如入無人之境，他在第四節最後6分多鐘馬刺追到10分差距後，又連續命中兩記三分球潑了馬刺一盆冷水，光是在下半場他一人就拿下18分，幫助雷霆最終以15分差距取勝，系列賽取得3：2聽牌優勢。

雷霆今天以亞歷山大攻下32分、9助攻最佳，麥肯20分，卡魯索22分，霍姆葛倫16分、11籃板。至於馬刺卡瑟爾24分最佳，溫班亞瑪全場15次出僅命中4球、拿下20分，夏帕尼22分。 

2026世足賽開打倒數

溫班亞瑪 麥肯 雷霆 NBA季後賽 Victor Wembanyama Shai Gilgeous-Alexander

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