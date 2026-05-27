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NBA／率殘陣塞爾蒂克奪東區第二 馬祖拉獲選年度最佳總教練

中央社／ 紐約26日綜合外電報導
塞爾蒂馬祖拉獲選年度最佳教練。截圖自NBA X
塞爾蒂馬祖拉獲選年度最佳教練。截圖自NBA X

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）今天首度獲選年度最佳總教練。儘管當家球星泰托姆3月6日才歸隊，馬茲拉仍引領塞爾蒂克成為季後賽東區第2種子。

路透社和法新社報導，馬祖拉獲得62張第1名選票、24張第2名選票與10張第3名選票，以總分392拔得頭籌；底特律活塞總教練畢克斯塔夫（J.B.Bickerstaff）以312分居次；聖安東尼奧馬刺總教練強生（Mitch Johnson）133分名列第3。

馬祖拉告訴國家廣播公司（NBC）：「到頭來，無論休賽期發生什麼狀況或可能有何調整，首要目標始終是邁向總冠軍，並且堅持這個過程。這一切歸功於球員以及整個球團的努力。」

泰脫 姆（Jayson Tatum）去年跟腱受傷後休養，今年3月才復出。儘管如此，馬祖拉帶領塞爾蒂克打出56勝26敗的佳績，東區排名第2。塞爾蒂克之後在季後賽首輪關鍵第7戰敗給費城76人。

馬祖拉執教4個球季以來，塞爾蒂克每季至少拿下56勝，且2024年贏得隊史第18座總冠軍。

馬祖拉是自費契（Bill Fitch）1980年獲選以來首位贏得年度最佳總教練獎的塞爾蒂克教頭，並且是隊史第4位。

現年37歲的馬祖拉也是自強生（Phil Johnson）1975年以33歲之齡獲得此獎以來最年輕的得主。

2026世足賽開打倒數

塞爾蒂克 波士頓 馬刺 NBA季後賽

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