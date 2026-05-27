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NBA／不滿「冠軍=偉大」的文化 米契爾挺哈登：和柯瑞同等級

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士雙星米契爾和哈登。 法新社
騎士雙星米契爾和哈登。 法新社

騎士在東區決賽慘遭尼克4：0橫掃，明星後衛哈登（James Harden）休賽季動向也備受關注，不過他在受訪中提到自己願為騎士做「任何事」，同時他也相信經歷休賽季與球隊磨合後，能在明年球季重新衝擊總冠軍。而米契爾也力挺哈登，賽後花了長達3分鐘為這位準名人堂隊友抱屈。

哈登在季中從快艇被交易至騎士，成為隊上重要持球點，不過進入季後賽不僅防守弱點被放大，進攻端也出現大量失誤與命中率下滑等問題。被問到下季是否會回歸克里夫蘭時，哈登直言：「答案是百分之百肯定的。」

哈登目前擁有明年球季約4200萬美元的球員選項，不過外界認為他會選擇跳脫合約，並與騎士簽下均薪較低的複數年合約，讓球隊能更多薪資空間補強陣容，哈登說：「我們只需要再做一些補強調整，再加上完整的球季磨合，就很有奪冠的機會。」

哈登也認為自己與騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）是合適後場搭檔，他說：「米契爾是個很棒的孩子，他非常渴望贏球，也很願意付出努力，我們必須一起變得更強，在明年球季重新出發。」

米契爾同樣給予哈登本季表現高度肯定，並認為外界對他的批評並不公允，對「奪冠=偉大」的文化嗤之以鼻，強調哈登帶著大大小小傷勢拚戰、以及對這項運動的投入被外界忽略了。米契爾說：「我甚至不知道哈登現在是否健康，因為他每天訓練時都充滿能量。要知道哈登改變了籃球這項運動，他可是能和柯瑞(Stephen Curry)、艾佛森(Allen Iverson)與喬丹(Michael Jordan)齊名的後衛，但大家都只在意他有沒有冠軍，我理解那種始終沒達成目標的感受，但我也認為大家對哈登的偉大討論遠遠不夠。」

「哈登在火箭巔峰時期遇到了『宇宙勇士』、在籃網時距離分區決賽只差2英寸(因為KD鞋太大踩線錯過絕殺)」，很多時候他就是缺少了點運氣，但這無法操之在己」，米契爾補充說道。

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