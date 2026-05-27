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NBA／創無簽名卡紀錄 溫班亞瑪新人卡天價1.66億元售出

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞馬一張無簽名球卡在收藏市場創天價。截圖自Sports Card Investor X
溫班亞馬一張無簽名球卡在收藏市場創天價。截圖自Sports Card Investor X

馬刺當家球星溫班亞瑪Victor Wembanyama）在球場外的影響力，正全面席捲收藏市場，根據《ESPN》報導，一張全球僅有一張的「1-of-1」2023-24 Panini Prizm Black 溫班亞瑪平行卡，近日在收藏市場交易中以511萬美元（約合台幣1.66億元）天價售出，寫下NBA無簽名籃球卡的歷史新頁。

這筆交易同時刷新溫班亞瑪球卡最高交易紀錄，在整體運動卡歷史中，此價格高居第11位，籃球卡則排名第4。由於溫班亞瑪與Fanatics簽有獨家協議，其新人年並未推出官方授權的Panini簽名卡，反倒讓這張極稀有的無簽名新人卡身價水漲船高。

不過，這張榮獲PSA 10分滿分評級的稀有卡也伴隨不少爭議。據悉，卡主開箱球卡後，曾使用知名護理產品進行表面微調與清潔，儘管卡片最終通過鑑定，但在嚴格禁止「人為改動」的卡界中已引發熱烈討論。

本賽季溫班亞瑪表現耀眼，不僅全票當選年度最佳防守球員、入選防守第一隊，並在MVP票選中高居第三，如今球卡在收藏市場再創天價，無疑是他驚人主宰力的最佳證明。

溫班亞瑪 NBA 馬刺 Victor Wembanyama

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