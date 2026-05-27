NBA／溫班亞瑪年度第一隊差1票全票通過 投票記者親揭原因引熱議

馬刺新世代球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）本季正式躋身聯盟頂級球員行列，生涯首度入選年度最佳陣容第一隊，不過原本有機會以全票之姿寫下歷史的他，最終卻因1張選票而留下遺憾，也讓背後投票原因在聯盟與球迷圈掀起巨大討論。

本季溫班亞瑪在年度第一隊投票中拿下100張選票中的99張第一隊選票，唯一沒有將他列入第一隊的，正是《SiriusXM NBA Radio》主持人特敏（Justine Termine）。

由於金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）與雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）都獲得全票第一隊資格，同為年度MVP入圍者，這張未投給溫班亞瑪的選票格外受到矚目。

面對外界批評與球迷質疑，特敏也在社群平台X上公開說明自己的立場與投票邏輯。他強調，自己並非不欣賞溫班亞瑪，甚至認為這位法國超級新星已經是當今世界最佳球員之一，只是他仍選擇依循傳統位置概念進行投票。

特敏表示：「我把溫班亞瑪排在MVP票選第3名，事實上，我甚至認為他比亞歷山大更強。我認為他現在就是世界上最好的球員，但約柯奇在同樣的位置上，本季例行賽表現更好。」

他進一步盛讚溫班亞瑪的全面能力與個人特質，「我非常喜歡這孩子，我認為他有機會成為史上最佳球員，也可能成為史上最偉大的防守球員。我喜歡他的態度、球風、情緒展現、面對媒體的方式，以及他對對手展現出的競爭意識。我是溫班亞瑪的超級球迷。」

然而特敏仍強調，自己堅持以「位置」作為年度隊伍評選基準，因此他認為本季溫班亞瑪仍是僅次於約柯奇的第二中鋒。「今年他是聯盟第二好的中鋒，而我是按照位置投票。我認為如果現在完全接受無位置限制投票制度，對過去那些傳奇中鋒並不公平。」

他特別提到過去NBA傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）與羅素（Bill Russell），認為兩人當年因同位置競爭，無法同時獲選年度最佳第一隊，如今聯盟卻改變制度，等於對過去歷史形成某種程度的不公平。

特敏說：「以前中鋒不能同時進入第一隊，這對張伯倫、羅素以及其他前輩來說其實很不公平。現在聯盟修改規則，是因為安比德（Joel Embiid）曾有好幾年都是聯盟第二好的球員，但因為約柯奇更強，只能被放進第二隊。我認為這對過去那些吃虧的傳統中鋒來說並不公平。」

事實上，NBA近年修改年度最佳陣容票選制度，改採「無位置限制」模式，希望真正選出當季最好的5名球員，而非受到後衛、前鋒、中鋒名額限制。這項改革原本被視為更符合現代籃球潮流，但如今卻因溫班亞瑪事件再度引發「傳統與現代」的爭論。

溫班亞瑪本季表現的確堪稱現象級。這位年度最佳防守球員場均繳出25.0分、11.5籃板、3.1助攻與3.1阻攻，率領馬刺打出62勝戰績。他在攻守兩端展現壓倒性統治力，尤其驚人的護框能力與外線技術兼備，更讓外界普遍認為聯盟已正式進入「溫班亞瑪時代」。

不過，約柯奇同樣繳出不可思議的賽季成績。這位丹佛金塊當家中鋒連續第2年完成場均大三元，例行賽平均攻下27.7分、12.9籃板與10.7助攻，再次展現史詩級全能身手，也成為許多投票者心中的第一中鋒人選。

對於自己成為唯一未將溫班亞瑪列入第一隊的人，特敏最後坦言：「很明顯，你們可以看到，全世界只有我這麼做。但我認為這種完全不看位置的投票方式，對NBA歷史其實造成了很大的傷害。」