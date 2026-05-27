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NBA／阿努諾比不滿只進年度防守第二隊！尼克主帥怒轟：被搶劫了

聯合新聞網／ 綜合外電報導
阿努諾比和主帥布朗。 法新社
阿努諾比和主帥布朗。 法新社

紐約尼克本季一路打出強勢表現，攻守兩端都有明顯提升，而身為球隊防守核心之一的阿努諾比（OG Anunoby）也獲得聯盟肯定，入選年度最佳防守第二隊。不過對於這項榮譽，阿努諾比本人顯然並不完全滿意，他甚至直言自己原本期待的是年度最佳防守第一隊席次。

在談到獲選年度防守陣容時，阿努諾比表示，能獲得認可當然是一件值得高興的事，但他認為自己的表現其實值得更高評價。

阿努諾比說：「能獲得認可當然很棒。多年來我一直都是很出色的防守球員，所以不管是教練還是媒體給予肯定，都讓人很開心。」

不過他也直接補上一句：「我最後拿到的是第二隊，但原本希望是第一隊。我認為自己應該進第一隊，不過第二隊也很好，還是很棒。」

本季年度最佳防守第二隊成員包括阿努諾比、丹尼爾斯（Dyson Daniels）、巴恩斯（Scottie Barnes）、華勒斯（Cason Wallace）以阿德巴約（Bam Adebayo）。

至於年度最佳防守第一隊則由年度最佳防守球員溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領銜，另外4名成員則是湯普森（Ausar Thompson）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）、戈貝爾（Rudy Gobert）以及懷特（Derrick White）。

阿努諾比本季持續扮演尼克防守體系中的側翼大鎖角色，例行賽平均繳出4.0個防守籃板、1.6次抄截以及0.7次阻攻，不僅能負責盯防多個位置，更是球隊防守輪轉中的關鍵人物。

這也是阿努諾比生涯第2次入選年度防守陣容。先前效力多倫多暴龍時，他曾在2022-23年賽季入選年度最佳防守第二隊。

而對於愛將未能進入第一隊，尼克總教練布朗（Mike Brown）更毫不掩飾自己的不滿，甚至直言阿努諾比是被「搶劫」了。

布朗表示：「我不是要否定其他人，但OG根本被搶劫了。他應該是年度防守第一隊。他帶給球隊的全能性實在太不可思議，我們能成為聯盟前5防守球隊，很大原因就是因為他。」

布朗接著說：「大家總是在討論他的防守，但他的影響力和全能性遠遠超出那些數據。我希望下次投票的人能做出正確決定。」

雖然布朗最後仍肯定愛徒至少獲得年度防守第二隊榮譽，但語氣中依然帶著明顯不平：「我很高興他有得到肯定，他值得得到一些榮譽，但這結果看起來還是讓人覺得不太對。」

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