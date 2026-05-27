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NBA／布朗談年度最佳第二隊超淡定 自嘲「我不是媒體寵兒」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布朗入選年度最佳陣容第二隊。 路透通訊社
布朗入選年度最佳陣容第二隊。 路透通訊社

塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）本季打出生涯代表作之一，入選2025-26賽季年度最佳陣容第二隊。不過相較於外界對名單的熱烈討論，布朗本人倒是顯得相當平靜，不僅沒有任何失落情緒，甚至坦言自己能獲獎已經感到意外。

布朗近日在個人Twitch直播中談到年度最佳陣容結果時，對於獲得第二隊席次表達感謝，甚至幽默自嘲，認為自己並不是媒體與球迷眼中的「寵兒」。

布朗表示：「我不是最受喜歡的球員，也不是媒體寵兒。有時候我會用自己的平台發表一些比較有爭議性的看法，所以老實說，我能入選任何年度陣容都讓我很意外，更不用說第一隊或第二隊了。」

談到最終獲選年度第二隊時，布朗說：「年度第二隊，我很感謝。上帝是最偉大的，我感謝一切。我不會對任何事感到驚訝，我知道自己是誰，所以我能理解。有時候連我自己都會驚訝，我竟然還能拿到獎項。」

本季年度最佳陣容第二隊成員包括布朗、雷納德（Kawhi Leonard）、杜蘭特（Kevin Durant）、布朗森（Jalen Brunson）以及米契爾（Donovan Mitchell）。這也是布朗生涯第2次入選年度最佳陣容。

在球季開始前，塞爾蒂克其實並不被外界看好，尤其當主力球星泰托姆（Jayson Tatum）因阿基里斯腱傷勢缺席開季階段時，許多人甚至認為波士頓可能連季後賽席次都岌岌可危。

然而布朗扛起球隊核心重任，打出生涯最佳賽季。他在71場比賽中平均繳出28.7分、6.9籃板、5.1助攻，不僅刷新個人生涯新高，也帶領塞爾蒂克拿下56勝戰績，取得東區第2種子，大幅超越外界預期。

事實上，布朗先前就曾公開表示，2025-26賽季是自己職業生涯至今最喜歡的一個球季，而這次直播中他再次表達相同想法。

布朗說：「我真的很感激，這是一種祝福。這個球季是一段旅程，也是一段很棒的經歷，尤其是在外界對我們期待並不高的情況下，能夠成為這支球隊的一部分真的很特別。」

他接著補充：「大家原本甚至認為我們連季後賽都進不了，但最後我們拿下東區第2。」

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