NBA／雷霆慘敗後再遭重擊 威廉斯G5出賽成疑、米契爾確定缺陣

雷霆在西區冠軍賽面臨嚴峻考驗，在系列賽與馬刺戰成2比2平手之際，兩名重要輪替球員威廉斯（Jalen Williams）與米契爾（Ajay Mitchell）傷勢仍未明朗，讓球隊備戰關鍵第5戰的氣氛更加緊張。

根據NBA知名記者查拉尼亞（Shams Charania）最新消息，雷霆目前仍持續每日評估兩人的恢復情況。查拉尼亞在《NBA on ESPN》節目中透露：「我們仍然每天觀察威廉斯與米契爾的狀況。大家熟知的J-Dub，也就是威廉斯，在不到1個月內再次傷到同一條左腿後肌。他目前已經在場上訓練方面有些進展，開始進行更多活動與訓練內容。」

至於米契爾，查拉尼亞表示他的情況同樣令人擔憂。「米契爾整個季後賽期間都受到右小腿緊繃困擾，並在上週末正式被診斷為右小腿拉傷。兩人目前對於週二第5戰的出賽狀態都仍充滿變數，而這類腿後肌與小腿的軟組織傷勢，通常不會只是單純一天一天觀察就能迅速恢復。」

雷霆球團向來以謹慎處理球員健康聞名，尤其在涉及腿後肌與小腿等容易反覆受傷的部位時，更傾向以長遠角度做決策。這也意味著，即使球隊目前處於西區冠軍賽白熱化階段，也不太可能冒險讓傷勢未完全恢復的球員提前復出。

威廉斯本季可說是飽受傷勢困擾，早在首輪對太陽第2戰時，就曾遭遇左腿後肌一級拉傷，當時連續缺席6場季後賽。沒想到在與馬刺系列賽第2戰中，他的傷勢再次復發，之後便缺席了於聖安東尼奧進行的第3與第4戰。

替補後衛米契爾則是在第3戰提前退場，之後同樣缺席第4戰。他雖然並非先發主力，但在本次季後賽中提供穩定板凳火力與防守能量，是雷霆輪替陣容不可忽視的重要拼圖。

缺少兩名輪替戰力的雷霆，在第4戰遭遇重創。球隊全場攻守失衡，以82比103慘敗給馬刺，不僅無法有效限制對手節奏，進攻端更出現大量失誤與外線失準問題。

如今系列賽重新回到奧克拉荷馬主場，第5戰的重要性不言而喻。歷史數據顯示，在7戰4勝制系列賽中，2比2平手後贏下第5戰的球隊，最終晉級機率往往大幅提升。對於衛冕軍雷霆而言，他們不僅要設法重新找回攻守節奏，更必須在傷兵陰影籠罩下，展現冠軍球隊應有的韌性。

目前威廉斯被列為「出賽存疑」，而米契爾則已確定因右小腿拉傷缺席第5戰。面對來勢洶洶的馬刺，雷霆能否在主場頂住壓力、重新掌握系列賽主導權，將成為西區冠軍賽最受矚目的焦點。