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NBA／史上第5人！27歲前6次入選年度第一隊 唐西奇比肩偶像詹皇

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇。 路透社
唐西奇。 路透社

雖然季末受到傷勢衝擊，湖人球星唐西奇（Luka Doncic）憑藉聯盟得分王之姿仍是成功入選年度最佳第一隊，不僅持續鞏固頂尖球星地位，也讓他的生涯成就再添重要一筆。

唐西奇此次與康寧漢（Cade Cunningham）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、約柯奇（Nikola Jokic）以及連續兩屆年度MVP得主亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）一同入選年度最佳第一隊。

這也是唐西奇生涯第6度入選年度最佳陣容，對年僅27歲的他而言意義格外重大。根據統計，NBA歷史上僅有4名球員能在27歲前至少6度入選年度最佳第一隊，如今唐西奇正式加入這項傳奇俱樂部。

前面4人分別是鄧肯（Tim Duncan）、詹姆斯（LeBron James）、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）和佩提特（Bob Pettit）。

唐西奇也成為聯盟歷史上第22位至少6度入選年度第一隊的傳奇球星。對湖人而言，這也是隊史第102次有球員獲得年度最佳陣容殊榮，高居NBA歷史所有球隊之冠。

本季的唐西奇幾乎打出了無可挑剔的超級球星數據。他在64場例行賽中場均轟下33.5分，拿下近3季中的第2座得分王，這個場均得分同時也是湖人隊史單季第5高紀錄。他成為NBA史上第20位至少兩度拿下得分王的球員，也是湖人隊史第5位完成此成就的球星。

除了驚人的得分火力外，唐西奇還繳出場均7.7籃板、8.3助攻與1.6抄截的全面數據，成為NBA史上第2位至少3個賽季達成「場均30分、7籃板、8助攻」的球員，追平傳奇名將羅伯森的紀錄。

唐西奇本季一共投進254顆三分球，刷新湖人隊史紀錄，並有21場至少命中5記三分球。他整季每場比賽得分都至少來到雙位數，累積34次雙十與8次大三元，大三元次數高居聯盟第4。

其中最驚人的，莫過於他單季44場至少攻下30分，創下湖人近20年來最多紀錄。唐西奇更在3月份打出宛如「籃球之神」附體般的瘋狂表現，率領湖人豪取15勝2敗戰績，整個3月累積轟下600分，場均高達37.5分，成為NBA史上唯二能在單月攻下600分的球員，另一人正是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。

在唐西奇的強勢發揮之下，湖人例行賽取得53勝，排名西區第4種子。不過球季尾聲對唐西奇而言則是相對落寞，他受到腿後肌傷勢持續困擾，最終缺席季後賽賽事，也影響湖人整體競爭力。

即便如此，以唐西奇本季展現出的統治力與歷史級數據來看，外界普遍認為這次傷勢只是短暫插曲。隨著休賽季到來，若能恢復健康狀態，唐西奇下個賽季依舊被視為年度MVP最熱門競爭者之一。

NBA季後賽

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