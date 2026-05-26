NBA／哈登無冠球員季後賽勝場數追平馬龍 自認「打得還不錯」

哈登（James Harden）季中透過交易轉戰騎士後，雖然幫助球隊一舉突破第二輪障礙，然而東區冠軍賽首戰未能把握機會拿下，最終成了影響整個系列賽走向的關鍵。當然，哈登在重要戰役的低迷和無力又一次被拿出來放大，這也是他生涯歷經34輪系列賽中首度遭到對手橫掃。

談到球隊遭淘汰的結果，哈登回應了外界對自己季後賽表現的質疑。雖然他在系列賽中命中率不算理想，但他認為自己對球隊的價值並不只是得分。

「我覺得自己其實做得相當不錯。我甚至不會單純用投籃命中率來評價自己的表現。來到這支球隊後，我知道自己的角色是成為團隊中的一塊拼圖，去填補任何需要補上的地方。」哈登說。

「我在防守端打得很穩健紮實，也努力在進攻端替隊友創造空檔，同時融入原本已經建立好的戰術體系。我認為自己做得很好，當然，我永遠都覺得自己還能更進步。」

談到低迷手感時，哈登也坦言，有時候事情不一定會照著預期發展，但他始終相信自己能透過其他方式影響比賽。

「我知道自己訓練非常刻苦。有時候投籃就是不會進，但憑藉我這麼多年的經驗，我會試著從其他方面去改變比賽。我也相信我們全隊的能力，就算手感不好，我們依然有辦法贏球，而我們這季其實也很多次做到這點。」

值得一提的是，在本次季後賽結束後，哈登的生涯季後賽勝場數也正式追平傳奇球星「郵差」馬龍（Karl Malone），並列NBA史上「無冠球員季後賽勝場數」最多紀錄。談到這項「不光彩」的紀錄時，哈登也是語帶感慨。

「我現在不是還在這裡嗎？我還活著，還在繼續前進，」哈登說道，「這就是我唯一能做的事。無論是我還是你們，每個人有時候都會懷疑自己、懷疑人生方向，但生活還是得繼續，你只能不斷向前走。」