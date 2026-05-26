快訊

王瞳掰了15年東家自立門戶！ 民視開會一整天回應了

資深教師遭霸凌墜樓亡 工會批「怪獸家長和失控學生」壓垮第一線

「永遠珍惜您我情誼」…尹衍樑辭世律師陳長文痛悼 最後簡訊令人鼻酸

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／哈登無冠球員季後賽勝場數追平馬龍 自認「打得還不錯」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
哈登結束轉戰騎士的季後賽之旅。 美聯社
哈登結束轉戰騎士的季後賽之旅。 美聯社

哈登（James Harden）季中透過交易轉戰騎士後，雖然幫助球隊一舉突破第二輪障礙，然而東區冠軍賽首戰未能把握機會拿下，最終成了影響整個系列賽走向的關鍵。當然，哈登在重要戰役的低迷和無力又一次被拿出來放大，這也是他生涯歷經34輪系列賽中首度遭到對手橫掃。

談到球隊遭淘汰的結果，哈登回應了外界對自己季後賽表現的質疑。雖然他在系列賽中命中率不算理想，但他認為自己對球隊的價值並不只是得分。

「我覺得自己其實做得相當不錯。我甚至不會單純用投籃命中率來評價自己的表現。來到這支球隊後，我知道自己的角色是成為團隊中的一塊拼圖，去填補任何需要補上的地方。」哈登說。

「我在防守端打得很穩健紮實，也努力在進攻端替隊友創造空檔，同時融入原本已經建立好的戰術體系。我認為自己做得很好，當然，我永遠都覺得自己還能更進步。」

談到低迷手感時，哈登也坦言，有時候事情不一定會照著預期發展，但他始終相信自己能透過其他方式影響比賽。

「我知道自己訓練非常刻苦。有時候投籃就是不會進，但憑藉我這麼多年的經驗，我會試著從其他方面去改變比賽。我也相信我們全隊的能力，就算手感不好，我們依然有辦法贏球，而我們這季其實也很多次做到這點。」

值得一提的是，在本次季後賽結束後，哈登的生涯季後賽勝場數也正式追平傳奇球星「郵差」馬龍（Karl Malone），並列NBA史上「無冠球員季後賽勝場數」最多紀錄。談到這項「不光彩」的紀錄時，哈登也是語帶感慨。

「我現在不是還在這裡嗎？我還活著，還在繼續前進，」哈登說道，「這就是我唯一能做的事。無論是我還是你們，每個人有時候都會懷疑自己、懷疑人生方向，但生活還是得繼續，你只能不斷向前走。」

NBA季後賽

相關新聞

NBA／盛讚布朗森領袖氣質 尼克主帥：讓我想起鄧肯與柯瑞

隨著紐約尼克在東區冠軍賽持續高歌猛進，球隊王牌控衛布朗森（Jalen Brunson）也再次成為外界焦點。而在東冠第4戰開打前，尼克總教練布朗（Mike Brown）更給出極高評價，直言布朗森身上擁有與鄧肯（Tim Duncan）以及柯瑞（Stephen Curry）相似的領袖氣質。

NBA／拒談詹姆斯是否回歸騎士 米契爾：我不想製造新聞標題

騎士隊本季季後賽之旅以37分慘敗畫下句點，4戰慘遭橫掃，且一共淨輸77分。而如今圍繞克里夫蘭最大的話題，無疑是隊史傳奇詹姆斯（LeBron James）是否可能再度「回家」，上演生涯第2次重返騎士的戲碼。

NBA／哈登無冠球員季後賽勝場數追平馬龍 自認「打得還不錯」

哈登（James Harden）季中透過交易轉戰騎士後，雖然幫助球隊一舉突破第二輪障礙，然而東區冠軍賽首戰未能把握機會拿下，最終成了影響整個系列賽走向的關鍵。當然，哈登在重要戰役的低迷和無力又一次被拿出來放大，這也是他生涯歷經34輪系列賽中首度遭到對手橫掃。

NBA／史上第5人！27歲前6次入選年度第一隊 唐西奇比肩偶像詹皇

雖然季末受到傷勢衝擊，湖人球星唐西奇唐西奇（Luka Doncic）憑藉聯盟得分王之姿仍是成功入選年度最佳第一隊，不僅持續鞏固頂尖球星地位，也讓他的生涯成就再添重要一筆。

NBA／比2017宇宙勇還猛！尼克季後賽淨勝19.4分創史上新高

紐約尼克在2026年東區冠軍賽展現近乎殘暴的統治力，以4比0橫掃克里夫蘭騎士，睽違27年後再次挺進NBA總冠軍賽。這不只是一次久違的回歸，更是一段足以寫進聯盟史冊的瘋狂旅程。

NBA／直言「騎士比尼克更強」 哈登：橫掃結果無法反映真實實力

騎士在東區冠軍賽第4戰以93比130慘敗給尼克，系列賽遭到4比0橫掃淘汰，無緣晉級總冠軍賽。不過即便面對如此懸殊的結果，球隊核心哈登（James Harden）賽後仍語出驚人，直言自己始終認為騎士其實是「更強的球隊」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。