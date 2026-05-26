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NBA／拒談詹姆斯是否回歸騎士 米契爾：我不想製造新聞標題

聯合新聞網／ 綜合外電報導
米契爾生涯首度闖進分區決賽，卻難逃被剃光頭命運。 法新社
米契爾生涯首度闖進分區決賽，卻難逃被剃光頭命運。 法新社

騎士隊本季季後賽之旅以37分慘敗畫下句點，4戰慘遭橫掃，且一共淨輸77分。而如今圍繞克里夫蘭最大的話題，無疑是隊史傳奇詹姆斯（LeBron James）是否可能再度「回家」，上演生涯第2次重返騎士的戲碼。

在球隊遭到淘汰後，媒體第一時間便將焦點鎖定在米契爾（Donovan Mitchell）身上，詢問他是否希望這位4屆MVP重返克里夫蘭。不過，面對敏感問題，米契爾顯得相當低調且謹慎。

「我們才剛結束比賽，這不是我該回答的事情，」米契爾表示，「我不想製造新聞標題，這不是我的工作，我不會回答這個問題。」

他進一步強調，「這不是我能決定的事情，那是奧特曼（Koby Altman）和甘西（Mike Gansey）需要回答的問題。因為我知道，不管我說什麼、怎麼說、怎麼小心處理，都一定會被放大解讀。所以很抱歉，我不會給你們任何答案。」

現年41歲的詹姆斯今夏將成為完全自由球員，儘管湖人方面仍希望留下這位超級球星，但球隊未來方向仍存在變數。據了解，湖人正準備以接近頂薪條件續約後衛里夫斯（Austin Reaves），計畫持續圍繞新核心唐西奇（Luka Doncic）打造更完整的爭冠陣容。

在這樣的背景下，外界開始不斷幻想詹姆斯與騎士再次聯手的可能性。不少球迷認為，若能在職業生涯最後階段回到克里夫蘭，將成為這位未來名人堂球星最完美的「最後一舞」。

然而，近期也有消息指出，詹姆斯並不打算接受大幅降薪，而這對目前薪資結構已經相當緊繃的騎士而言，將是一大難題。克里夫蘭目前擁有全聯盟最高的團隊薪資之一，若想再簽下詹姆斯，勢必需要進一步調整陣容與財務空間。

儘管外界討論聲浪不斷，米契爾仍選擇把焦點放回現有陣容與球隊文化。他在受訪時再次展現對隊友的支持。

「我只知道，我相信現在休息室裡的這群人。我願意每一天都和他們並肩作戰，這就是我現在全部的想法。」米契爾說。

雖然騎士最終無緣總冠軍賽，但本季依舊被視為米契爾時代的重要突破。過去三個賽季，騎士始終無法在季後賽更進一步，如今終於闖進東區冠軍賽，不僅是球隊近8年來首次重返分區冠軍賽，更是自1992年以來，首度在沒有詹姆斯帶領下打進這個階段。

在遭到尼克重創淘汰後，克里夫蘭的未來仍充滿未知，包括哈登（James Harden）下個賽季握有價值4231萬美元的球員選項。是要繼續以米契爾和哈登為核心穩步前進，還是重新調整陣容甚至爭取詹姆斯再度回歸，這個夏天的每一步決策，都可能改變騎士未來數年的命運。

NBA季後賽

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