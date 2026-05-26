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NBA／比2017宇宙勇還猛！尼克季後賽淨勝19.4分創史上新高

聯合新聞網／ 綜合外電報導
尼克4場比賽合計淨勝77分，僅次於2001年洛杉磯湖人創下的+89分。 路透社
尼克4場比賽合計淨勝77分，僅次於2001年洛杉磯湖人創下的+89分。 路透社

紐約尼克在2026年東區冠軍賽展現近乎殘暴的統治力，以4比0橫掃克里夫蘭騎士，睽違27年後再次挺進NBA總冠軍賽。這不只是一次久違的回歸，更是一段足以寫進聯盟史冊的瘋狂旅程。

當終場哨聲響起，麥迪遜花園廣場陷入瘋狂，球迷高喊著「Finals! Finals!」，這支曾經歷長年低潮與重建的老牌勁旅，如今終於再次站上最高舞台。這也是尼克隊史第9度闖進NBA總冠軍賽，球隊將挑戰自1973年以來、相隔53年的第3座總冠軍。

系列賽中，尼克完全壓制擁有多位入選明星賽戰將的騎士，4場比賽合計淨勝77分，成為分區冠軍賽史上4戰橫掃系列第2大分差紀錄，僅次於2001年洛杉磯湖人創下的+89分。

更驚人的是，尼克本季季後賽唯一輸的兩場比賽都是1分差飲恨，至今平均每場淨勝19.4分，創下NBA歷史上所有晉級總冠軍賽球隊中的最高紀錄，正式超越2017年由柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）領軍的勇士所保持的16.3分紀錄。這也讓外界開始將這支尼克與不可一世的「宇宙勇」相提並論。

事實上，尼克這一路晉級幾乎沒有給對手任何喘息空間。他們在本季3場系列賽關門戰中，分別以51分、30分與37分的大比分擊敗對手，成為NBA史上第一支在單一季後賽擁有3場關門戰至少贏30分的球隊。

目前尼克已經豪取11連勝，這也是1984年NBA季後賽擴編以來，闖進總冠軍賽球隊中的史上第2長連勝紀錄，僅次於2017年勇士3輪橫掃12連勝；至於2001年湖人與1989年湖人同樣都以11連勝之姿挺進總冠軍賽，如今尼克也期盼像前者一樣順利登頂。

除了驚人的戰績與數據外，尼克本季還締造另一項歷史紀錄。他們成為NBA盃歷史上首支最終晉級總冠軍賽的球隊，代表這支球隊從季中到季後賽可說是逐漸調整出最好的爭冠姿態。

NBA季後賽

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