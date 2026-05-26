NBA／盛讚布朗森領袖氣質 尼克主帥：讓我想起鄧肯與柯瑞

隨著紐約尼克在季後賽持續高歌猛進，陣中王牌控衛布朗森（Jalen Brunson）也再次成為外界焦點。而在東冠第4戰開打前，尼克總教練布朗（Mike Brown）更給出極高評價，直言布朗森身上擁有與鄧肯（Tim Duncan）以及柯瑞（Stephen Curry）相似的領袖氣質。

布朗在接受媒體訪問時表示：「鄧肯和柯瑞，他們當然不是同一種類型的球員，但他們身上都有一種特別的氣場，以及一種難以形容的沉穩力量，那真的非常不可思議。」

這番話之所以格外引發關注，正是因為布朗親眼見證過兩位傳奇球星最巔峰的時代。他曾在2000年至2003年間擔任馬刺助教，與鄧肯共事；之後又在2016年至2022年間加入勇士教練團，陪伴柯瑞建立王朝。如今他將布朗森與這兩名歷史級球星相提並論，也顯示出他對這位尼克當家核心的高度肯定。

鄧肯當年作為馬刺王朝基石，在1999年至2014年間率隊奪下5座NBA總冠軍。儘管個性低調沉默，但他始終以身作則，用穩定與紀律帶領球隊，幫助馬刺成為聯盟最成功的球隊之一。

至於柯瑞則徹底改變了現代籃球風格，憑藉劃時代的三分球能力，帶領勇士建立冠軍王朝，拿下4座總冠軍與2座MVP，成為近代NBA最具代表性的超級球星之一。

而如今，布朗認為布朗森正在紐約複製類似的影響力。

自2022年以自由球員身份加盟尼克後，布朗森迅速成為球隊重建核心，也正式開啟尼克的新時代。過去幾年長期陷入低潮的尼克，在他加盟後戰績大幅提升，不僅重新成為東區勁旅，更逐漸躋身聯盟爭冠行列。

本季季後賽，布朗森持續展現超級球星價值，不論是關鍵時刻的得分能力、場上節奏掌控，還是帶動全隊士氣的領導能力，都成為尼克一路挺進的重要關鍵。

尤其東區冠軍賽面對騎士系列賽首戰，尼克第四節一度陷入22分落後，眼看大勢已去，布朗森卻是扛下重任頻頻單打對手，創造得分契機，一口氣率領球隊完成驚天逆轉，也徹底扭轉整個系列賽氣勢。

最終，死裡逃生的尼克重新點燃贏球自信，4戰橫掃騎士，一共狂勝77分之多，以11連勝姿態強勢挺進總冠軍賽，全力朝睽違53年的總冠軍金盃邁進。

談到布朗森一路以來的成長，布朗也難掩興奮之情。他表示，最讓他欣賞的並不只是數據，而是布朗森在球隊中的影響力。

布朗說：「真正特別的地方在於，他能讓身邊每個人都變得更好。他從不會刻意高調，但隊友會自然地願意追隨他，這就是頂級領袖才擁有的能力。」

如今這支尼克，正逐漸找回昔日豪門榮耀，而布朗森也被視為紐約多年來最重要的救世主。隨著球隊距離總冠軍越來越近，這位低調卻極具影響力的後衛，也正在一步步寫下屬於自己的傳奇篇章。