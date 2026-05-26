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NBA／直言「騎士比尼克更強」 哈登：橫掃結果無法反映真實實力

聯合新聞網／ 綜合外電報導
哈登生涯季後賽首度遭到橫掃。 法新社
哈登生涯季後賽首度遭到橫掃。 法新社

騎士在東區冠軍賽第4戰以93比130慘敗給尼克，系列賽遭到4比0橫掃淘汰，無緣晉級總冠軍賽。不過即便面對如此懸殊的結果，球隊核心哈登（James Harden）賽後仍語出驚人，直言自己始終認為騎士其實是「更強的球隊」。

騎士整個系列賽幾乎一路遭尼克壓制，唯一接近勝利的一場，是東冠首戰一度在第四節握有22分領先，卻遭到尼克上演驚天逆轉，最終延長賽落敗。隨後騎士士氣大崩盤，4場比賽下來一共慘輸77分。

賽後接受媒體訪問時，對於兩隊實力差距的看法，哈登表示：「老實說，我甚至不知道該怎麼回答這個問題。雖然系列賽結果是4比0，但我不認為我們真正打出了自己的最佳狀態。從整個系列賽的情況、客觀環境以及很多因素來看，我們並沒有展現出真正的實力。」

他接著說：「很顯然，他們確實統治了我們，也完成了橫掃。但打從心底裡，我真的認為我們才是更強的那支球隊。只是這個系列賽的結果，並沒有反映出這件事，所以這是一個很難回答的問題。」

事實上，不只哈登抱持這樣的看法。騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson））在第4戰開打前，也曾因一番言論引發熱議。他當時表示，若從數據分析角度來看，騎士其實在東區冠軍賽中「仍處於領先」。只是最終比賽結果卻與數據模型完全背道而馳。

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