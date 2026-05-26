NBA／尼克11連勝史上第4隊 平均狂勝23.7分盼終結53年冠軍荒

紐約尼克於東區冠軍賽第4戰再次徹底展現壓制力，以130比93痛宰騎士，系列賽4比0完成橫掃，強勢挺進總冠軍賽，這也是尼克自1999年後，首度重返總冠軍舞台。

根據統計，尼克也成為NBA史上第4支在單一季後賽打出11連勝的球隊，上一支完成這項壯舉的球隊，正是2017年「宇宙勇」。當年勇士曾在季後賽豪取15連勝，最終奪下3年內第2座總冠軍；另外馬刺曾在1999年打出12連勝封王氣勢，湖人則是在1989年和2001年同樣殺出11連勝。

更可怕的是，尼克本季季後賽至今幾乎場場輾壓，除了第二輪對76人第2戰贏6分外，其餘勝利至少贏兩位數分差，平均勝分高達23.7分，且唯二輸給老鷹的比賽都是1分差飲恨，展現驚人的統治力。

此外，根據美媒統計，自2001年以來，只有6支東區球隊在打進總冠軍賽時只輸了2場或更少的比賽，前面5隊分別是2003年籃網、2015年騎士、2016年騎士、2017年騎士、2024年塞爾蒂克，其中2016年騎士和2024年塞爾蒂克最終都奪下總冠軍，尼克也期盼能比照辦理。

這場比賽進行到第4節剩下7分47秒時，尼克已經取得35分領先，總教練布朗（Mike Brown）提前撤下主力球員，場邊大批尼克球迷則瘋狂高喊「Knicks in four！」，完全把客場變成主場。

包括知名導演史派克李（Spike Lee）、喜劇演員摩根（Tracy Morgan），以及「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）等名人，也特地到場見證歷史時刻。

賽後布朗盛讚球隊的比賽內容：「我們今晚打出了非常棒的籃球。在分區冠軍賽這種層級的比賽裡，球隊竟然能透過進攻籃板與快攻拿下65分，我真的很少在這個時間點看到這種表現。我們從一開始就希望提升比賽節奏，而球員們完全執行成功。」

這也是布朗執教生涯第2度率隊闖進總冠軍賽，上一次已經是2007年帶領騎士時期。值得一提的是，他今年才剛接掌尼克兵符，成為自1976年NBA與ABA合併以來，第15位執教首年就帶隊闖進總冠軍賽的總教練。尼克去年東冠賽不敵溜馬後，決定與錫伯杜（Tom Thibodeau）分道揚鑣，改由布朗接手，如今立刻收到成效。

尼克接下來將在總冠軍賽對決雷霆或奧馬刺。目前西區冠軍賽戰成2比2平手，第5戰將回到奧克拉荷馬進行。由於雷霆與馬刺例行賽戰績都優於尼克，因此總冠軍賽將由西區球隊握有主場優勢。

這將是尼克隊史自1973年奪冠後，第3度闖進總冠軍賽。1994年他們與火箭激戰7場落敗，1999年則以1比4不敵馬刺，如今終於再度看到奪冠希望。

尼克曾在1970年和1973年捧起金盃，為了這長達23年的冠軍荒，帝國大廈還點起了象徵尼克的藍橙色燈光慶祝晉級總冠軍賽。