NBA／尼克苦等27年重返總冠軍賽 救世主布朗森勇奪東冠MVP

尼克隊今天一路壓制騎士隊，最終以130：93的大勝完成東區冠軍賽橫掃，帶著季後賽11連勝成績重返總冠軍賽，當家球星布朗森（Jalen Brunson）也獲得東區冠軍賽MVP肯定。

「謝謝大家相信我，更重要的是我們都相信彼此。」今天賽後頒獎典禮受訪的布朗森說。

布朗森東區冠軍賽繳出場均25.5分、7.8助攻表現，命中率達4成87，其中第一戰更狂轟38分，助隊扭轉第四節22分落後劣勢，最終在延長賽力退騎士，也才有系列賽「橫掃」結果。

這是尼克繼1999年後重返總冠軍賽，將尋求1973年後的隊史再一座總冠軍賽金盃。1994年尼克7戰敗給火箭隊，1999年5戰輸給馬刺隊；今年有可能複製1999年的對戰戲碼，馬刺和衛冕軍雷霆隊正在搶另張總冠軍賽門票，目前西區冠軍賽4戰結束兩隊2比2戰平。

這也是尼克布朗（Mike Brown）首年接掌兵符就一路挺進最後一關，成為1976年NBA和ABA合併後的第15位教頭。布朗2007年也曾隨騎士打進總冠軍賽，不過當年騎士被馬刺4戰橫掃。