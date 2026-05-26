NBA／哈登生涯34輪系列賽首度遭橫掃 歐尼爾重批：日常又消失了

東區冠軍賽首戰第四節在領先22分優勢下慘遭逆轉，似乎就註定了毫無戰意的騎士終將一瀉千里！面對鬥志高昂且戰力完整的尼克大軍，過去兩戰一共輸了29分的騎士，今天在主場完全失去競爭意識，以27分之差慘澹收尾，4戰橫掃出局，這也是尼克自1999年之後重返總冠軍賽。

騎士在本次季後賽已經有多達10場比賽因自身失誤而至少讓對手拿下20分，創下自1997年以來，NBA所有球隊中的最差紀錄。季中引進核心球員哈登（James Harden）的狀態也再度成為外界批評焦點。

這場關門戰他出賽33分鐘，8投僅2中，三分球6投全失，靠著9罰8中拿下12分，外帶4籃板、2助攻、1抄截與1阻攻，但同時也出現5次失誤。據統計，這已是哈登本屆季後賽第6次出現單場失誤數高於進球數的情況。

傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）在節目中談到哈登時，也毫不留情地表示：「哈登正在做他一向會做的事情，那就是消失。」這番評論迅速在社群媒體上引發熱議。

儘管如此，哈登生涯仍保有一項驚人的紀錄，這是他至今打了34輪系列賽首度遭到橫掃出局。數據顯示，哈登在生涯前33輪季後賽系列賽中，從未遭遇橫掃，為NBA史上最多。排在他之後的則包括格林（Draymond Green）和哈維契克（John Havlicek）的31輪、柯瑞（Stephen Curry）和西拉斯（Paul Silas）的30輪、羅素（Bill Russell）和湯普森（Klay Thompson）的29輪。

不過，隨著騎士慘敗提前放假，有關本季建隊方向也開始出現質疑聲音。就有美國媒體提到騎士季中拿葛蘭德（Darius Garland）去換取哈登的重大交易案。「你更不應該用一位26歲、兩度入選明星賽的控後，去交換一位36歲、單打能力與運動能力都已明顯下滑的前MVP。」

此外，騎士在主場連續低迷的表現，也讓球迷失望透頂。騎士自媒體《HoodiGarland》甚至在社群平台發文調侃：「我認為騎士應該退還G3和G4所有觀眾的門票錢，這才合理。」