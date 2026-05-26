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NBA／37分差關門橫掃騎士 尼克超狂季後賽11連勝闖總冠軍賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
尼克睽違25年重返總冠軍賽。圖截自官方X
尼克睽違25年重返總冠軍賽。圖截自官方X

尼克隊在季後賽連勝還是進行式，今天東區冠軍賽第4戰在客場面對騎士隊，第一節領先就到兩位數，全場最大優勢更達到45分，在場邊自家球迷大聲歡呼下以130：93大勝騎士，以11連勝之姿率先挺進總冠軍賽。

主場迎敵的騎士，開賽打出8：0攻勢，但很快被尼克消弭差距，節末沙米特（Landry Shamet）、布朗森（Jalen Brunson）接連飆進外線更讓尼克拉開差距，首節打完反取得38：26領先。

第二節尼克在艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）率先進球、麥克布萊德（Miles McBride）和沙米特接連命中三分彈下，再打出一波12：0攻勢，沙米特再飆進三分彈更讓騎士拉開到61：32領先。

沙米特上半場三分球3投俱中，加上2罰都把握，以百分百命中率攻下全隊最高11分；騎士以米契爾（Donovan Mitchell）20分最高，但替補球員只拿3分。

騎士第三節又出現接連失誤，讓尼克打出16：7攻勢，領先繼續拉開；布朗森飆外線後沙米特從底線切入直接雙手暴扣，尼克領先又到89：59。

帶著98：71絕對領先進入第四節的尼克，還剩8分鐘就走馬換將，替補上陣後也將分數持續擴大，最多領先到45分，終場以130：93踢館成功，連兩個系列賽都完成4戰「橫掃」，繼1999年後重返總冠軍賽。

尼克第一輪碰老鷹隊在1比2落後下連勝3場晉級，接續碰76人和騎士都是4戰就結束，季後賽11連勝追平1989年湖人隊紀錄，和1999年馬刺隊的12連勝紀錄只差1場；NBA季後賽最長連勝則是2017年勇士隊拉出的15連勝。

今天尼克點點開花，13人有得分紀錄、6人得分兩位數，唐斯19分、14籃板最佳，阿努諾比（OG Anunoby）17分，布里吉斯（Mikal Bridges）和布朗森各15分，三分球4投俱中的沙米特16分。

米契爾攻下全場最高31分仍白搭，莫布里（Evan Mobley）15分，哈登（James Harden）12分。

NBA 尼克 布朗森 NBA季後賽

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