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NBA／網羅鵜鶘「火箭科學家」 湖人制服組升級迎新思維

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
洛杉磯湖人球星詹姆斯。（美聯社）
洛杉磯湖人球星詹姆斯。（美聯社）

連續兩季打出50勝以上戰績的湖人，在今年休賽季開跑後隨即展開制服組補強，根據美國媒體報導，湖人已正式聘請前鵜鶘戰略運營副總裁拉馬達斯（Rohan Ramadas）出任助理總經理，成為總裁兼總經理佩林卡（Rob Pelinka）身旁的全新智囊。

畢業於南加州大學的拉馬達斯背景相當傳奇，在踏入NBA圈子前，曾於航太公司服務超過10年，被前東家鵜鶘內部人士稱為「真正的火箭科學家」，任職鵜鶘期間，他積極將AI人工智慧與數據模型導入制服組決策，協助球隊進行戰略布局。

湖人總經理佩林卡日前受訪時就曾透露，今年夏天尋覓的行政團隊人選，將著重於薪資上限規畫、數據分析與戰略思維，拉馬達斯的加入，無疑完美契合了湖人渴望引進科技與數據新思維的建隊方針。

除了負責戰略與數據的拉馬達斯外，佩林卡透露湖人還計畫再聘請一名助理總經理，專責選秀評估、新秀開發與職業球探業務，隨著新老闆沃爾特（Mark Walter）入主並挹注資源，湖人今年夏天不僅要引進新科技，也將進一步強化與同老闆的「兄弟隊」道奇的跨界合作，期盼複製頂級豪門的成功方程式。

道奇 NBA 湖人 NBA季後賽 鵜鶘

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