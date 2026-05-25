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NBA／連詹皇都沒做到！杜蘭特轉戰5隊皆入選最佳陣容 史上第一人

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜蘭特寫下歷史。 美聯社
杜蘭特寫下歷史。 美聯社

杜蘭特（Kevin Durant）去年休賽季透過重磅交易從鳳凰城太陽轉戰休士頓火箭，希望替自己的傳奇生涯再添一座總冠軍。繼過去在勇士拿下兩冠後，杜蘭特期待與年輕核心森根（Alperen Sengun）、史密斯（Jabari Smith Jr.）以及湯普森（Amen Thompson）攜手，打造另一支爭冠球隊。

儘管火箭本季成功重返季後賽舞台，但過程並不輕鬆。杜蘭特受到傷勢影響，球隊也在競爭激烈的西區面臨巨大挑戰，最終未能突破首輪。不過就個人表現而言，杜蘭特依舊繳出頂級身手，也獲得聯盟肯定，入選年度最佳第二隊。

本次與杜蘭特一同入選年度第二隊的球員，還包括塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）、快艇的雷納德（Kawhi Leonard）、尼克的布朗森（Jalen Brunson），以及騎士的米契爾（Donovan Mitchell）。

這是杜蘭特生涯第6度入選年度最佳第二隊，另外他還有6次進入年度最佳第一隊，累積12次最佳陣容一舉超越「籃球之神」麥喬丹（Michael Jordan）和柯瑞（Stephen Curry）的11次，與庫西（Bob Cousy）、「J博士」歐文（Julius Erving）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、衛斯特（Jerry West）和薛伊斯（Dolph Schayes）並列第4。

史上入選最多的是詹姆斯（LeBron James）的21次，賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、布萊恩（Kobe Bryant）和鄧肯（Tim Duncan）以15次排名在後，「郵差」馬龍（Karl Malone）和歐尼爾（Shaquille O'Neal）為14次並列第3多

更值得一提的是，杜蘭特還因此寫下NBA史上前所未有的新歷史。隨著本季代表火箭入選年度陣容，他正式成為聯盟史上首位曾效力5支不同球隊，且都入選過年度最佳陣容的球員。

杜蘭特過去曾在西雅圖超音速（後改為雷霆）、勇士、籃網、太陽，以及火箭入選年度最佳陣容，跨越5支球隊完成壯舉。這項成就甚至連「詹皇」詹姆斯（LeBron James）都未曾達成，因為詹姆斯生涯至今只效力過4支球隊。

杜蘭特曾因頻繁轉隊被外界貼上「追逐冠軍」標籤而受到批評，而詹姆斯也遭遇類似質疑。不過無論外界如何評價，兩人早已穩居NBA史上最偉大球員行列。

杜蘭特本季替火箭出賽78場，平均攻下26分、5.5籃板、4.8助攻，帶領球隊打出52勝30敗戰績，排名西區第5；不過杜蘭特在季後賽面臨傷勢麻煩，僅打了一場就掛傷號，眼睜睜看著球隊慘遭淘汰。

NBA季後賽

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