NBA／嘲諷SGA「影帝」！馬刺球迷掏奧斯卡小金人獎座「致敬」 假摔爭議再掀話題

雷霆MVP球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在本季季後賽持續因製造犯規能力成為外界討論焦點，而在西區冠軍賽與馬刺的系列賽中，這股爭議如今也延燒到場邊球迷。

日前就有一名馬刺球迷在場邊拿出一座「假奧斯卡獎盃」，藉此諷刺亞歷山大被質疑誇大身體接觸、刻意搏取犯規的風格，畫面也迅速在社群平台瘋傳。

比賽發生在馬刺主場舉行的第4戰。首節一次進攻中，亞歷山大在身體碰撞後倒地，位置剛好就在場邊觀眾席前方，而一名坐在靠近球場第一排的女球迷隨即拿起事先準備好的假奧斯卡獎盃，對著亞歷山大「頒獎」，瞬間成為全場最搶眼畫面之一。

這段影片很快在網路上瘋狂流傳，也再次點燃外界對亞歷山大季後賽打法的討論。事實上，這並非馬刺球迷第一次以這種方式表達不滿。

前一場第3戰時，現場球迷就曾多次高喊「Flopper！（假摔仔）」嘲諷亞歷山大；甚至還有球迷特別穿上全身泡泡紙，胸前貼上藍色「2號」數字，藉此暗指亞歷山大稍有碰撞就容易倒地，嘲諷意味十足。

亞歷山大本季季後賽平均獲得大量罰球機會，製造犯規能力一向是他進攻武器的重要部分，但也因此屢屢成為對手球迷的箭靶。儘管支持者認為這是頂級球星閱讀防守、掌握節奏的能力，但反對者則認為他的打法過於依賴裁判吹判尺度。

先前《Yahoo Sports》記者哈伯斯特羅（Tom Haberstroh）特別分析本季季後賽超過1300次投籃紀錄，研究包括亞歷山大在內5名以製造犯規著稱的得分手。

統計結果顯示，亞歷山大本季季後賽37次遭犯規投籃中，共有19次倒地；整體計算後，他在季後賽17.4%的出手會倒地，比溫班亞瑪高出近4倍。

哈伯斯特羅這份統計一出可說是迅速引發球迷注目，也讓有關亞歷山大投籃習慣性摔倒的畫面不斷瘋傳。