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NBA／命中率低破4成怎會贏？霍姆葛倫分析馬刺做對這三件事

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆中鋒霍姆葛倫（左）。 歐新社
雷霆中鋒霍姆葛倫（左）。 歐新社

雷霆馬刺今日G4團隊命中率都不到4成，但馬刺最終卻能以103：82大勝對手，順利在客場將大比分扳至2：2平。賽後，雷霆中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）談到輸球主因，他認為在罰球、籃板球和轉換進攻這三件事，馬刺都做得比雷霆好。

本場比賽，雷霆隊整體投籃命中率創賽季最低的33%，面對馬刺以溫班亞瑪（Victor Wembanyama）為核心的強硬半場防守，雷霆隊始終未能建立任何優勢。此外，威廉斯（Jalen Williams）和米契爾（Ajay Mitchell）兩位關鍵主力的缺席，進一步暴露了雷霆進攻端火力不足的窘境。

霍姆葛倫今天上場26分鐘，僅拿10分9籃板，完全被溫班亞瑪的33分比下去。他在賽後首先談到，馬刺今天氣勢明顯更勝一籌，「我認為總體來說，他們打得像是在為賽季而戰，而我們沒有，這一點從比分統計上就能看出來。我們缺乏擊敗他們所需的銳利度、力量和精準度。」

接著，霍姆葛倫也強調本場比賽馬刺同樣命中率不佳，僅有38.9%，但是他隨後列舉了三項馬刺能夠獲勝的關鍵，「比賽的勝負主要取決在罰球、籃板球和轉換進攻。而且他們在半場陣地戰的執行力更好。」

目前雷霆、馬刺已經在西區冠軍戰戰成2：2平手，下一場G5將回到雷霆主場舉辦。下一場比賽對於兩隊而言至關重要，拿下勝利的一方，就能率先掌握聽牌優勢。

NBA季後賽 雷霆 馬刺 霍姆葛倫

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