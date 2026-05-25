NBA／雷霆得分寫新低 亞歷山大承認：被馬刺痛擊

衛冕軍雷霆隊今天幾乎一路落後，最終在西區冠軍賽第4戰以82：103敗給馬刺隊，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）形容，一開始就被馬刺一拳重擊。

雷霆在威廉斯（Jalen Williams）和米契爾（Ajay Mitchell）因傷缺陣下，前兩節各只拿下19分，最終82分不但是本季新低，也是2021年12月2日碰灰熊隊拿79分後的單場最低得分。

亞歷山大今天攻下19分已是全隊最高，15投6中的他表示，對手發揮出進攻優勢，肢體對抗強度也很高，逼出雷霆很多失誤，製造出大麻煩。

雷霆今天命中率僅3成3，三分球命中率也只有1成8，還出現20次失誤，讓馬刺轉換成25分。

雷霆教練戴格諾（Mark Daigneault）坦言，進攻端有很多要修正改進的地方，對手防守確實很好，精神、身體對抗都表現出色。

亞歷山大今天15次出手除了一次是大空檔，其餘被8名馬刺球員防守干擾，主要是卡瑟爾（Stephon Castle），亞歷山大在卡瑟爾看守下6投2中，全場還出現4失誤，他傳出的18球也只換成7次助攻。

亞歷山大提到，威廉斯和米契爾缺陣有一定影響，不過今天也有不少比賽遇到類似狀況，但就像滾雪球效應，「我認為如果你有帶著正確能量，事情就會進長順利，進攻也會流暢起來，而我們今天並沒帶著正確態度上場。」