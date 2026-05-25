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NBA／季後賽戰犯身價竟暴漲？美媒估杜倫續約金上看2.9億

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞中鋒杜倫。 法新社
活塞中鋒杜倫。 法新社

22歲活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）今年例行賽打出生涯年，但在季後賽場均暴跌至僅10分左右，成為活塞被淘汰的戰犯之一。儘管如此，外界仍預測，他有望在今夏和球團達成一筆最高上看5年2.87億美元（約新台幣90億元）的續約合同，但在簽下合約之前，仍有許多因素需要考量進去。

最初預測顯示，杜倫在入選全明星後，將有資格獲得一份5年2.4億美元（約新台幣75億元）的合約。如今，隨著杜倫於稍早入選NBA最佳三陣，這位活塞中鋒的身價進一步攀升，他的合約價值也將再提升至將近3億元大關。

NBA薪資專家史密斯（Keith Smith）透露了更多有關杜倫合約的細節，並指出：「憑藉入選NBA最佳陣容，杜倫現在有資格與底特律活塞隊簽下一份為期5年、價值預計為2.87億美元（佔薪資上限的30%）的頂薪合約。」

然而，鑒於杜倫在今年季後賽的糟糕表現，出賽14場僅有10.2分、8.5籃板，與例行賽場均19.5分、10.5籃板數據相比，簡直判若兩人。因此，這對於杜倫來說，在與球團談判續約上很可能處於不利。

再加上，杜倫因其具備受限制自由球員身份，以及活塞隊在2026-27賽季的可用薪資空間，都是成為杜倫拿下頂新的主要限制因素。

NBA季後賽 活塞 杜倫

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