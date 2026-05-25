快訊

被控收台商捐款未入帳 王光慈聲明：馬英九同意收下、指示公務用

幸運兒是你嗎？全家開出2張千萬統一發票 最低消費21元買飲料就中獎

蕭旭岑：周美青去年10月轉達醫囑 馬英九不適合出席公開活動

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／先發誰當？哈波菜鳥年創驚奇 美媒分析福克斯恐將離隊

聯合新聞網／ 綜合報導
哈波展現遠超出新秀以外的打球成熟度。 美聯社
哈波展現遠超出新秀以外的打球成熟度。 美聯社

根據美媒報導，隨著馬刺2025榜眼哈波（Dylan Harper）迅速崛起，加上在今年季後賽表現出色，有望在不久後入主馬刺隊的先發後衛。28歲中生代控衛福克斯（De'Aaron Fox）未來在馬刺的定位，是否會受到威脅，目前外界人士都仍持續密切關注。

去年才從選秀會進入NBA的哈波，在菜鳥年例行賽場均就有11.8分、3.4籃板、3.9助攻演出。在季後賽，他更是展現何謂「出身之犢不畏虎」，在福克斯因傷缺陣的幾場比賽中，多次扮演奇兵。在西冠對雷霆G1，由於原本主控福克斯因腳踝傷勢缺陣，哈波因此獲得先發機會，他出場46分鐘，砍下24分11籃板6助攻7抄截，幫助馬刺在OT2中122：115擊敗雷霆，搶下系列賽關鍵第1勝。

福克斯轉戰馬刺後簽下一份頂級合約。 法新社
福克斯轉戰馬刺後簽下一份頂級合約。 法新社

《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）在談到福克斯時寫道，「他上賽季為了離開國王隊，強行加盟聖安東尼奧（馬刺），如今這是他加盟馬刺隊後的第一個季後賽。聯盟內已經開始流傳他可能很快就會離開馬刺的傳聞。」

「競爭對手球隊的高層和媒體人士都一致認為，新秀後衛哈波實力太強，不可能一直擔任替補，最終他需要與二年級後衛卡瑟爾（Stephon Castle）搭檔先發。」阿米克補述。

福克斯上賽季透過一筆三方交易，從國王隊轉戰馬刺，與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）組成一內一外的明星搭檔。不久後，他簽下了一份為期4年、價值2.3億美元（約新台幣72億元）的頂薪續約合同，合約將從下賽季開始執行。儘管目前有關他在球隊的未來前景屢屢進入外界討論，但眼下馬刺最重要的任務仍是擊敗雷霆，挺進總冠軍賽。在今天第4戰中，黑衫軍展現防守強度以103比82大勝雷霆，系列賽目前扳平至2：2。

NBA季後賽 馬刺 De'Aaron Fox 哈波

相關新聞

NBA／「斑馬」飆神奇三分彈轟33分 馬刺G4大勝雷霆扳平系列賽

本季不曾吞過3連敗的馬刺隊，今天西區冠軍賽第4戰在當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）投進第二節的半場超大號壓哨外線拉抬士氣，第三節打出20：7的海嘯攻勢拉開差距，全場最多領先到25分，終場以103：82收下主場勝利，將7戰4勝制的系列賽扳平成2比2。

NBA／年度最佳陣容出爐 溫班亞瑪首度入選第一隊

NBA年度陣容今天出爐，正在西區冠軍賽對決的雷霆隊和馬刺隊，陣中當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和溫班亞瑪（Victor Wembanyama）都入選年度第一隊，另外的成員還有金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）、湖人隊唐西奇（Luka Doncic）和活塞隊當家球星康寧漢（Cade Cunningham）。

NBA／雷霆得分寫新低 亞歷山大承認：被馬刺痛擊

衛冕軍雷霆隊今天幾乎一路落後，最終在西區冠軍賽第4戰以82：103敗給馬刺隊，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）形容，一開始就被馬刺一拳重擊。

NBA／季後賽戰犯身價竟暴漲？美媒估杜倫續約金上看2.9億

22歲活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）今年例行賽打出生涯年，但在季後賽場均暴跌至僅10分左右，成為活塞被淘汰的戰犯之一。儘管如此，外界仍預測，他有望在今夏和球團達成一筆最高上看5年2.87億美元（約新台幣90億）的續約合同，但在簽下合約之前，仍有許多因素需要考量進去。

NBA／先發誰當？哈波菜鳥年創驚奇 美媒分析福克斯恐將離隊

根據美媒報導，隨著馬刺2025榜眼哈波（Dylan Harper）迅速崛起，加上在今年季後賽表現出色，有望在不久後入主馬刺隊的先發後衛。28歲中生代控衛福克斯（De'Aaron Fox）未來在馬刺的定位，是否會受到威脅，目前外界人士都仍持續密切關注。

NBA／完美限制雷霆進攻 溫班亞瑪：沒什麼了不起

西區冠軍賽首戰投進石破天驚的追平三分彈，馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天再有戲劇性進球，他半場時間終了前在中線左右的「logo shot」空心破網，這記讓主場球迷嗨翻天的大號外線讓馬刺帶著兩位數領先進入下半場，最終以103：82擊敗衛冕軍雷霆隊，將系列賽2比2扳平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。