NBA／先發誰當？哈波菜鳥年創驚奇 美媒分析福克斯恐將離隊

根據美媒報導，隨著馬刺2025榜眼哈波（Dylan Harper）迅速崛起，加上在今年季後賽表現出色，有望在不久後入主馬刺隊的先發後衛。28歲中生代控衛福克斯（De'Aaron Fox）未來在馬刺的定位，是否會受到威脅，目前外界人士都仍持續密切關注。

去年才從選秀會進入NBA的哈波，在菜鳥年例行賽場均就有11.8分、3.4籃板、3.9助攻演出。在季後賽，他更是展現何謂「出身之犢不畏虎」，在福克斯因傷缺陣的幾場比賽中，多次扮演奇兵。在西冠對雷霆G1，由於原本主控福克斯因腳踝傷勢缺陣，哈波因此獲得先發機會，他出場46分鐘，砍下24分11籃板6助攻7抄截，幫助馬刺在OT2中122：115擊敗雷霆，搶下系列賽關鍵第1勝。

福克斯轉戰馬刺後簽下一份頂級合約。 法新社

《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）在談到福克斯時寫道，「他上賽季為了離開國王隊，強行加盟聖安東尼奧（馬刺），如今這是他加盟馬刺隊後的第一個季後賽。聯盟內已經開始流傳他可能很快就會離開馬刺的傳聞。」

「競爭對手球隊的高層和媒體人士都一致認為，新秀後衛哈波實力太強，不可能一直擔任替補，最終他需要與二年級後衛卡瑟爾（Stephon Castle）搭檔先發。」阿米克補述。

福克斯上賽季透過一筆三方交易，從國王隊轉戰馬刺，與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）組成一內一外的明星搭檔。不久後，他簽下了一份為期4年、價值2.3億美元（約新台幣72億元）的頂薪續約合同，合約將從下賽季開始執行。儘管目前有關他在球隊的未來前景屢屢進入外界討論，但眼下馬刺最重要的任務仍是擊敗雷霆，挺進總冠軍賽。在今天第4戰中，黑衫軍展現防守強度以103比82大勝雷霆，系列賽目前扳平至2：2。