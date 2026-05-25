NBA／波波維奇怒了！本季首度闖休息室開飆 馬刺被罵醒扳平雷霆

馬刺在西區冠軍賽第4戰以103比82大勝雷霆，成功將系列賽扳成2比2平手。而這場關鍵勝利背後，一名77歲傳奇人物的「震撼教育」，被認為成了改變系列賽走向的重要轉折點。

根據多名馬刺球員向媒體證實，在第3戰123比108落敗後，前總教練波波維奇（Gregg Popovich）罕見走進球隊休息室，並且直接向全隊表達不滿。這也是本季他首次在比賽結束後主動進入休息室對球員談話。

馬刺後衛福克斯（De'Aaron Fox）在接受NBC節目訪問時透露：「波波一直都會在整個球季出現，但這是他第一次走進休息室，然後直接說：『不，這太扯了，這不是我們打球的方式。』」

福克斯表示，當時包括球員、教練團甚至總經理萊特（Brian Wright）都在場。

「那是我第一次看到這種情況，訓練員、所有人都在裡面，我們把門關起來，不讓外面知道發生什麼事。結果門一打開，看到波波走進來，所有人反應都是：『喔不……』」

馬刺菜鳥前鋒布萊恩（Carter Bryant）則透露，波波維奇的訊息其實非常簡單。「沒有更多，也沒有更少，就是一句話：『你們要打得更好。』」

布萊恩表示：「這是非常直接的訊息，而當你處在這種局面時，最好的方式就是直接一點。所以我們知道自己必須做得更好，然後第4戰我們確實執行了，也看到了結果。」

波波維奇在2024-25年賽季初因中風問題提前結束執教生涯，去年夏天正式卸下總教練職務，但仍保留籃球營運總裁身分。本季他雖然退居幕後，但仍持續參與球隊運作，經常在訓練後與球員交流，而季後賽期間更逐漸增加參與程度。

先前馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）就曾談到波波維奇對球隊的影響力。「他一直都會給我們建議，在系列賽期間、比賽期間都會跟我們交流。和以前一樣，只要他開口，所有人都會聽。」

現任總教練強森（Mitch Johnson）其實也是波波體系出身，自2016年加入馬刺體系後，曾在2019年至2024年間擔任波波維奇助教，並在上季接下代理總教練工作，去年夏天正式扶正。

回顧第3戰，馬刺其實曾以15比0夢幻開局，一度完全壓制雷霆，但之後卻迅速崩盤，最終遭逆轉吞敗。福克斯坦言，全隊都對那場比賽感到失望。

「如果撇開開賽前4、5分鐘，我認為那可能是我們整季心理狀態最糟糕的一場比賽。波波賽後進來了，那也是他第一次賽後走進休息室講話。我們看到了，他也看到了，大家都感受到了。」

而第4戰，馬刺確實像是換了一支球隊。從防守強度到進攻執行力都全面升級，成功扳平系列賽，也重新奪回主動權。

如今雙方將帶著2比2局面重返奧克拉荷馬，第5戰將成為系列賽的重要分水嶺。不過至少對馬刺來說，波波維奇的一席話，顯然已經成功把全隊「罵醒」。