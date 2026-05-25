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NBA／怪物全能數據比肩多位傳奇巨星 溫班亞瑪：我們還要再贏6場

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪轟炸籃框。 路透社
溫班亞瑪轟炸籃框。 路透社

馬刺在西區冠軍賽第4戰成功捍衛主場，以21分之差大破雷霆，將系列賽扳成2比2平手，而站在聚光燈中央的依舊是年僅22歲的法國天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。他打出宰制級表現，不只幫助球隊脫離危機，也持續在NBA歷史榜上刻下屬於自己的名字。

溫班亞瑪此戰先發31分鐘，22投11中，三分球7投3中、罰球9投8中，繳出33分、8籃板、5助攻、2抄截、3阻攻的全能成績單，正負值高達+29，幾乎以一己之力主導比賽節奏。上半場結束前還轟進超過40呎的超大號三分球，寫下個人生涯最遠距離投籃命中紀錄

根據ESPN統計，自1974年NBA正式將阻攻列入官方數據以來，溫班亞瑪成為聯盟史上第2位在個人生涯首次季後賽旅程中，就達成至少300分、150籃板以及50阻攻的球員。前一位完成此壯舉的人，是1977年率拓荒者奪冠的名人堂中鋒華頓（Bill Walton），而華頓當年也奪下總冠軍賽MVP。

除此之外，NBA官方也指出，溫班亞瑪生涯前14場季後賽累積已送出53次阻攻，同時投進23顆三分球，成為聯盟史上首位單季季後賽完成「50+阻攻、20+三分球」的球員，展現前所未見的內外兼修能力。

溫班亞瑪還成為自約柯奇（Nikola Jokic）之後，首位在季後賽單場達成至少30分、5助攻、3阻攻、3顆三分球的球員。

此外，溫班亞瑪更成為NBA史上第5位在分區決賽多次單場至少拿下30分+3阻攻的中鋒球員。歷史榜單上，排在他前面的全是傳奇名將，包括賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）13次、 歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）8次、鄧肯（Tim Duncan）6次，而歐尼爾（Shaquille O'Neal）與溫班亞瑪則同為2次。

賽後談到扳平系列賽時，溫班亞瑪保持一貫冷靜態度。「我認為以我們球隊的特性，我們確實需要像今天這樣開局，但這並不代表什麼。好的開始當然有幫助，不過真正困難的是持續穩定打出這種強度，而不是只在開場先給對手一拳。」

馬刺前一場主場吞敗，導致今年季後賽首度陷入逆境，溫班亞瑪也談到球隊如何回應壓力。「我們以前沒有經歷過這種情況，這是我們第一次在季後賽遇到逆境。我們只是做出回應而已，沒有什麼魔法，也沒什麼特別，我們只是完成該做的事。」

不過這位年輕巨星也強調，系列賽仍遠未結束。「在我們能夠真正休息之前，我們還要再贏6場比賽。」

NBA季後賽

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