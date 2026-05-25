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NBA／強力阻止雷霆客場6連勝 溫班亞瑪點出馬刺扳平戰局關鍵

中央社／ 綜合外電報導
馬刺透過強硬防守壓制雷霆火力，創造大勝基礎。 歐新社
馬刺透過強硬防守壓制雷霆火力，創造大勝基礎。 歐新社

馬刺今天在溫班亞瑪領軍下，以103比82大破雷霆，在西區冠軍賽追成2比2平手。溫班亞瑪（Victor Wembanyama）獨拿33分，同時還交出8籃板、5助攻、3阻攻、2抄截的全能表現。

綜合法新社與美聯社報導，本季從未嘗過3連敗的馬刺今天將士用命，主將溫班亞瑪在31分鐘的上場時間裡22投11中、三分球7投3中。此外，福克斯（De'AaronFox）也為馬刺貢獻12分、10籃板及5助攻。卡瑟爾（Stephon Castle）和瓦賽爾（Devin Vassell）各有13分入帳。

馬刺在7戰4勝系列賽扳成2比2平手，第5戰將在26日回到奧克拉荷馬市舉行，第6戰則於28日再返聖安東尼奧。

馬刺追求2014年奪冠以來，首次重回總冠軍賽；雷霆則希望成為金州勇士2017與2018年連霸後，NBA首支衛冕冠軍。

雷霆季後賽原本在客場保持不敗，但今天在馬刺強力防守下，客場未能連續拿下第6勝。

「我們不感到意外，」溫班亞瑪說，並將馬刺今天表現歸功於「過去24至48小時大量觀看比賽影片」。

溫班亞瑪也表示，他需要打得更好，才能帶動隊友提升。今天在比賽中，溫班亞瑪不只是好很多，全隊也是如此。馬刺最大領先幅度達25分，雷霆最多僅以1分小幅領先。

年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天拿下雷霆最多的19分，但馬刺將雷霆全場命中率壓制在33%，其中三分球33投僅中6，命中率低至18%。

馬刺向來苦惱的替補陣容，在第3戰被雷霆以76比23的比分強勢壓制後，今天在第4戰聯手攻下30分，同時將對手限制在34分。

溫班亞瑪在上半場結束前投進生涯最遠的超大號三分球，讓馬刺以50比38的優勢進更衣室，他上半場就已攻下22分。瓦賽爾對此表示，「我們需要帶著這股氣勢進入下半場」。

溫班亞瑪在首節貢獻的11分中，有6分是在馬刺一波16比0的攻勢中拿下，馬刺今天早早就以23比8大幅領先。進入第三節後，馬刺又以一波15比5的攻勢起跑，將最大領先優勢拉至65比43，雷霆自此再無追上對手的機會。

這場比賽之前，雷霆季後賽最低得分紀錄是2014年5月3日負於曼菲斯灰熊時的65分，次低紀錄則是2014年5月21日對戰馬刺時的85分。

馬刺 雷霆 NBA NBA季後賽

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