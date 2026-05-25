NBA／未達65場出賽門檻 四大超級戰將無緣年度最佳陣容

NBA年度最佳陣容名單出爐，連任最有價值球員（MVP）亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與3任MVP約柯奇（Nikola Jokic），均是全票入選第一隊；溫班亞瑪（Victor Wembanyama）雖差1票就滿分但首次獲選；唐西奇（Luka Doncic）與康寧漢（Cade Cunningham）也在第一隊名單之中。

綜合法新社與路透社報導，NBA年度最佳陣容投票結果，獲選第一隊的奧克拉荷馬雷霆亞歷山大與丹佛金塊約柯奇均拿下100張第一隊選票，獲得500分滿分。

聖安東尼奧馬刺的溫班亞瑪獲得1張第2隊選票，未能全票入選，總共得到498分。洛杉磯湖人唐西奇獲91張第一隊選票，共拿482分。底特律活塞康寧漢以414分搶到第一隊最後1席，他共得到60張第一隊選票。

亞歷山大本月初榮膺個人第2次MVP，並連續第4季入選NBA最佳陣容第一隊。本季他場均貢獻31.1分、生涯最高的6.6次助攻和4.3個籃板，投籃命中率高達55.3%。

今年在MVP票選排名第2的約柯奇，本季場均27.7分，並以12.9個籃板與生涯最高的10.7次助攻領先全聯盟。他已是第6次入選NBA最佳陣容第一隊。

約柯奇與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）並列NBA史上僅2位在多賽季拿下場均大三元的球員。

溫班亞瑪首次入選NBA最佳陣容第一隊。他在今年MVP票選排名第3，並以全票當選年度最佳防守球員。他場均貢獻生涯最高的25.0分與11.5個籃板，並以3.1次阻攻領先全聯盟。

唐西奇與康寧漢本季均出戰64場比賽，距獎項評選所需的65場出賽紀錄還差1場。但他們通過申訴獲得評選資格。唐西奇因返鄉迎接女兒出生獲准缺席2場比賽。康寧漢則因突發性氣胸屬不可抗力重大健康因素，經審核後保有角逐年度最佳陣容的機會。

今年的最佳第二隊名單包括波士頓塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）、洛杉磯快艇雷納德（Kawhi Leonard）、克里夫蘭騎士米契爾（DonovanMitchell）、休士頓火箭杜蘭特（Kevin Durant）、紐約尼克布朗森（Jalen Brunson）。

年度最佳第三隊陣容則有亞特蘭大老鷹強森（Jalen Johnson）、底特律活塞杜倫（Jalen Duren）、費城76人馬克西（Tyrese Maxey）、奧克拉荷馬雷霆霍姆葛倫（Chet Holmgren）和丹佛金塊穆雷 （Jamal Murray）。

許多名將因未達到獎項評選所需的例行賽65場出賽要求，本次未列入投票名單。這些好手包括洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）、密爾瓦基公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、明尼蘇達灰狼愛德華（Anthony Edwards），以及金州勇士柯瑞（Stephen Curry）。