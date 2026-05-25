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NBA／「斑馬」飆神奇三分彈轟33分 馬刺G4大勝雷霆扳平系列賽

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NBA／「斑馬」飆神奇三分彈轟33分 馬刺G4大勝雷霆扳平系列賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溫班亞瑪率領馬刺扳平系列賽。 法新社
溫班亞瑪率領馬刺扳平系列賽。 法新社

本季不曾吞過3連敗的馬刺隊，今天西區冠軍賽第4戰在當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）投進第二節的半場超大號壓哨外線拉抬士氣，第三節打出20：7的海嘯攻勢拉開差距，全場最多領先到25分，終場以103：82收下主場勝利，將7戰4勝制的系列賽扳平成2比2。

衛冕軍雷霆隊開賽有哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）前4次拋投全部命中，一人包辦全隊前8分，助隊取得8：7領先，不過雷霆接續進攻就當機，超過5分鐘得分掛零，讓馬刺拉出一波16：0猛攻逆轉，首節打完握有28：19優勢。

第二節雙方雷霆仍沒找到手感，馬刺命中率也下滑，不過溫班亞瑪（Victor Wembanyama）投進42呎的半場壓哨「logo shot」，讓「黑衫軍」帶著50：38領先進入下半場。

衛冕軍雷霆上半場三分球11投僅1中，馬刺團隊命中率也只有3成7，溫班亞瑪22分是兩隊最高。

第三節雷霆靠華勒斯（Cason Wallace）外線破網追近比分到個位數，但馬刺在溫班亞瑪「3分打」、卡瑟爾（Stephon Castle）連進兩球回敬7：0攻勢；雷霆雖有亞歷山大進球止血，但卡瑟爾2罰俱中後馬刺又把握雷霆失誤，溫班亞瑪暴扣、巴恩斯（Harrison Barnes）兩罰後卡瑟爾和哈波（Dylan Harper）完成空中接力灌籃，馬刺再拉出一波8：0攻勢，領先達大到全場最大的65：43。

雷霆喊出暫停後雖有亞歷山大罰球止血，但福克斯（De'Aaron Fox）飆外線、瓦賽爾（Devin Vassell）兩罰也把握，馬刺領先再擴大到70：45。雷霆進攻當機外，霍姆葛倫（Chet Holmgren）右手食指還被籃板劃傷濺血，儘管威廉斯（Kenrich Williams）節末連進2記三分彈，馬刺仍帶著78：60領先進入決勝節。

馬刺第四節又打出6：0的開節攻勢，兩位數領先一路維持下，溫班亞瑪早早退場，蟬聯MVP的亞歷山大也幾乎在場下休息，在場下看「黑衫軍」以103：82守護主場。

寫下21分大勝的馬刺4人得分兩位數，溫班亞瑪33分、8籃板、3阻攻，卡瑟爾和瓦賽爾各13分，福克斯12分、10籃板。雷霆創本季最低得分，團隊命中率僅3成3，亞歷山大19分已是全隊最高。

雷霆 馬刺 溫班亞瑪 NBA季後賽

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