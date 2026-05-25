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NBA／連21年神紀錄中斷！詹姆斯無緣年度最佳陣容 未來動向再掀關注

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯中斷神紀錄。
詹姆斯中斷神紀錄。

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）再度寫下歷史的腳步，這次卻是以另一種方式畫下句點。

NBA官方今天公布2025-26賽季年度最佳陣容名單後，詹姆斯未出現在第一、第二或第三隊名單中，這也意味著他連續21年入選年度最佳陣容的歷史紀錄正式中斷。

這是詹姆斯自2004-05賽季首次入選年度最佳陣容後，首次完全缺席該項榮譽。

當年詹姆斯生涯首度入選年度第二隊，與韋德（Dwyane Wade）、賈奈特（Kevin Garnett）、史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）以及艾倫（Ray Allen）一同入列。此後一路延續至上季，他仍成功入選年度第二隊，與愛德華（Anthony Edwards）、柯瑞（Stephen Curry）、莫布里（Evan Mobley）及布朗森（Jalen Brunson）共同獲得肯定。

然而，本季詹姆斯因出賽場數不足，提前失去角逐資格。根據NBA現行規定，球員若想競爭年度個人獎項或年度最佳陣容，至少必須出賽65場，但詹姆斯本季僅出賽60場。賽季初，他因背部坐骨神經問題缺席前14場比賽，也讓他的紀錄延續之路提前亮起紅燈。

儘管無緣年度最佳陣容，但已經41歲的詹姆斯仍展現驚人的競爭力。本季他平均繳出20.9分、6.1籃板、7.2助攻的全能數據，持續維持球星等級表現，並幫助湖人取得西區第4種子席位，一路挺進季後賽第二輪。

不過隨著球季結束，外界目光也開始轉向詹姆斯下一步決定。目前他手上握有一份價值5260萬美元的到期合約，未來是否續留湖人、再戰第24個NBA球季，甚至是否可能迎來生涯最後篇章，都成為聯盟休賽季最受矚目的焦點之一。

雖然21年連續入選年度最佳陣容的紀錄最終劃下句點，但對詹姆斯而言，能在41歲仍未明顯狀態下滑，本身就已是另一項難以複製的傳奇。

NBA季後賽

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